Disney : 20th Century Fox va devenir 20th Century Studios

La firme aux grandes oreilles prépare le changement du célèbre nom de la 20th Century Fox.

Malgré l’évolution de son logo au fil des années, l’une des plus grandes sociétés de production cinématographique au monde va s’offrir un nouveau nom après 85 ans d’histoire sous l’appellation 20th Century Fox (ou anciennement Twentieth Century-Fox Film Corporation). En effet, à partir du 19 février prochain, la fameuse composition musicale de la fanfare composée par Alfred Newman fera entrer en vigueur le nom 20th Century Studios avant la diffusion du film The Call of the Wild (adaptation cinématographique du roman de l’écrivain américain Jack London) avec Harrison Ford.

Disney veut détacher le nom Fox de ses productions

Plusieurs mois après le rachat de 21st Century Fox, maison-mère de la 20th Century Fox, pour pas moins de 66,1 milliards de dollars, la société américaine The Walt Disney Company a décidé d’enlever le terme “Fox” dans les noms de ses labels cinématographiques Fox Searchlight Pictures et 20th Century Fox pour éviter les confusions avec Fox Broadcasting Company. Place donc à 20th Century Studios et Searchlight Pictures. Si le premier ne devrait pas avoir de nouveau logo, le deuxième s’est refait une petite beauté pour se différencier.

Disney explose tous les records au cinéma en 2019

20th Century Studios, Searchlight Pictures et Disney ont réalisé un chiffre d’affaires combiné de 13,1 milliards de dollars au box-office mondial, avec 4,3 milliards de dollars au niveau national et 8,8 milliards de dollars à l’étranger. Alors que les labels ont réalisé leur plus gros chiffre d’affaires en 2019 en termes de parts de marché au box-office, avec Disney à 11,1 milliards de dollars (3,76 milliards au niveau national, 7,35 milliards au niveau international) et 20th Century/Searchlight à 2 milliards de dollars (564 millions de dollars au niveau national, 1,469 milliard au niveau international), les deux studios feront état d’un chiffre d’affaires brut annuel combiné en 2020.