Disintegration jouable en bêta multijoueur les 31 Janvier et 1er Février

Les jeux vidéo n'ont que faire du temps qui passe. Mois après mois, les titres s'enchaînent, pour le plus grand bonheur des fans. Dans quelques jours, c'est Disintegration qui laissera approcher son mode multijoueur dans une courte bêta publique.

Fan de jeu de type FPS futuriste, vous n’aurez plus à attendre trop longtemps pour découvrir ce que vaut Disintegration, la création du co-créateur de Halo, Marcus Lehto. Le studio V1 Interactive et son éditeur Private Division viennent d’annoncer qu’une bêta publique du jeu allait avoir lieu les 31 Janvier et 1er Février sur PC, PS4 et Xbox One. Il y aura aussi de petits tests privés les 28 et 29 Janvier. Dans tous les cas, les participants auront accès à deux des trois modes multijoueur ainsi que sept équipes…

Disintegration sera jouable les 31 Janvier et 1er Février

Avec son mélange de genres – FPS futuriste, éléments de stratégie en temps réel et pilotage de vaisseaux notamment -, Disintegration restera très familier aux joueurs modernes dans son mode de jeu Control. Il s’agira là de capturer, et tenir, certains points stratégiques sur la map. En mode Retrieval, une équipe devra livrer une cargaison tandis que l’autre essaiera de défendre. Très rapidement, on se rend compte qu’il n’est pas uniquement question de skill. Il vous faudra penser tactique, et y penser à différents niveaux pour pouvoir espérer survivre.

Pour découvrir son univers particulier et son mélange des genres

Disintegration a fait parler de lui récemment en dévoilant son gameplay et son univers dystopique dans lequel une épidémie menace d’éradiquer l’humanité. Pour survivre, les humains découvrent l’Intégration, un processus qui permet de conserver les cerveaux humains en les maintenant dans des armatures robotiques en attendant un vaccin. Ceci pour pouvoir revenir dans leur enveloppe une fois l’épidémie disparue. Certains humains sont volontaires, d’autres, malheureusement contraints. Une faction militaire, Rayonne, voit alors le jour. Ses membres refusent catégoriquement de rejoindre leur corps initial. Cette milice devient rapidement l’un des acteurs majeurs de ce monde. Les résistants déclenchent alors une guerre civile mondiale. L’aventure de Disintegration débute à ce moment-là.