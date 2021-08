Dishonored : Netflix envisage de produire une série basée sur la licence d’Arkane Studios

Une série télévisée Dishonored serait bientôt en développement pour la plateforme de streaming Netflix.

La création de franchises est l’un des principaux objectifs de Netflix pour pleinement concurrencer les studios traditionnels d’Hollywood. Grâce à Resident Evil, Castlevania et The Witcher, le service SVOD américain a trouvé son eldorado avec le jeu vidéo comme pour l’animation japonaise. Et ce n’est que le début. Si une série Pokémon avec des prises de vue réelles pourrait arriver d’ici les prochaines années, une adaptation de Dishonored sur le petit écran est apparemment dans les plans de la société de Reed Hastings et Ted Sarandos.

Dishonored à la sauce Netflix sera inévitablement un projet comparable à celui de The Witcher. Pour le moment, aucun doubleur du jeu vidéo n’a été contacté pour reprendre son rôle, mais le casting devrait être différent.

Dishonored d’Arkane Studios en vidéo

Le personnage principal du jeu, Corvo Attano, était au départ le garde du corps de l’impératrice. L’histoire commence par le meurtre de celle-ci et l’enlèvement de sa fille. Corvo est alors emprisonné, puis libéré, et devient un assassin. Dishonored avait un gameplay soigné dans la mesure où il offrait une grande liberté de choix aux joueurs.

S’il a été bien accueilli par la presse et les joueurs, certaines critiques soulignent toutefois que le scénario de Dishonored était prévisible. Dans un jeu, vous trouverez suffisamment de personnes qui apprécient le déroulement malgré cet inconvénient. Dans un film ou une série télévisée pour Netflix, ils vont devoir faire mieux, sachant que Corvo ne parle pas. Il faudra donc trouver un acteur à la hauteur du personnage, en plus de lui écrire des dialogues intéressants.