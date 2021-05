Discovery annonce une fusion-acquisition avec WarnerMedia

Pour réduire sa colossale dette, AT&T a accepter de vendre WarnerMedia, la deuxième plus grande société de production télévisuelle, cinématographique et de divertissement au monde.

Trois ans après le rachat de WarnerMedia (HBO, CNN, Warner Bros, DC Comics, Cartoon Network, Turner Broadcasting System), sous le nom de Time Warner à ce moment-là, pour 85 milliards de dollars par AT&T, le groupe de médias Discovery (Eurosport, BBC America, Oprah Winfrey Network, The Science Channel, American Heroes Channel, Destination America) va acquérir la filiale du géant de la téléphonie contre 43 milliards de dollars en espèces et en titres de créance pour ensuite engager une fusion des deux entités. Malgré cette vente, AT&T va prendre une participation de 71% dans la nouvelle entreprise tandis que David Zaslav, le directeur général de Discovery, contrôlera les 29% restants.

Concernant Jason Kilar, l’actuel directeur général de WarnerMedia, il prépare ses valises dans l’optique de percevoir un bonus financier. L’objectif derrière cette fusion-acquisition est de créer une nouvelle superpuissance médiatique mondiale qui s’attaquera aux services de streaming Netflix et Disney+. AT&T et Discovery ont déclaré que le regroupement des deux entreprises entraînera des synergies de coûts annuelles d’au moins 3 milliards de dollars, y compris des suppressions d’emplois importantes, qui seront utilisées pour accroître les investissements dans “le contenu et l’innovation numérique et pour développer l’activité mondiale de streaming.”

Warner Bros Interactive Entertainment, victime collatérale du deal entre AT&T et Discovery ?

Alors qu’elle avait échappé à un rachat malgré des offres de Microsoft, Take-Two Interactive et Electronic Arts, la branche jeux vidéo de Warner Bros devrait être scindée en deux. Une partie resterait du côté d’AT&T, tandis que l’autre serait détenue par la nouvelle société issue de la fusion entre Discovery et WarnerMedia. Une nouvelle pas forcément réjouissante pour Warner Bros Interactive Entertainment (Avalanche Software, Monolith Productions, Rocksteady Studios, TT Games, NetherRealm Studios, Warner Bros Games) puisque AT&T n’est pas vraiment intéressé par l’industrie vidéoludique et Discovery n’a encore jamais mis les pieds dans ce milieu.