Discord va mieux gérer les déploiements de ses fonctionnalités entre iOS et Android

Discord a commencé à déployer une app Android remaniée qui doit répondre à l’une des plaintes les plus fréquentes des utilisateurs. Si vous suivez l’entreprise et l’app, vous avez peut-être plus d’une fois constaté que cette dernière annonce souvent l’arrivée de telle ou telle nouvelle fonctionnalité sur iOS et desktop avant que celle-ci ne soit disponible sur le système d’exploitation de Google. Nous avons pu le constater récemment avec le lancement des Profils de Serveur. Selon Discord, tout ceci appartiendra bientôt au passé.

Dans un post de blog publié récemment, l’entreprise explique avoir récemment réécrit son application Android en utilisant React Native. Discord utilise ce framework pour le développement iOS depuis que Meta a rendu React open source en 2015. Maintenant que les deux apps mobiles Discord reposent sur la même base de code, l’entreprise précise que les utilisateurs Android auront droit à une plus grande homogénéité dans les sorties des fonctionnalités.

De plus, la société explique que les utilisateurs Discord profiteront d’une expérience plus consistante sur les différentes plates-formes. Par exemple, l’app Android proposera une police par défaut plus grande, plus en adéquation avec la version iOS du logiciel. Discord annonce aussi qu’elle pourra sortir ses mises à jour plus rapidement.

“Alors que Discord continue de croître sur les différentes plates-formes, nous voulons trouver les moyens de vous aider vous et les communautés aussi rapidement et aussi efficacement que possible, quel que soit l’appareil ou la plate-forme que vous utilisez”, explique l’entreprise. “Utiliser React Native sur toutes les plates-formes mobiles sur lesquelles Discord est présent n’est que l’un des nombreux outils qui nous aident à vous venir en aide. Et nous avons hâte de vous montrer comment.”

Si vous avez déjà l’app Discord installée sur votre smartphone Android, l’entreprise explique que vous devriez voir la nouvelle version arriver sur votre appareil dans les prochaines semaines. Les nouveaux utilisateurs Android, eux, peuvent télécharger l’app directement depuis le Google Play Store.