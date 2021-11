Discord travaille sur une application native macOS pour les puces Apple Silicon

Discord travaille sur une application macOS native pour les puces Apple Silicon. Pour l'instant uniquement disponible en version bêta.

Bien avant qu’Apple ne décide d’effectuer sa transition vers ses puces maison Apple Silicon, il y avait déjà une disparité plus que flagrante concernant le nombre d’applications disponibles sur Windows et celles sur macOS. Une situation due au fait que la majorité des développeurs ne voulaient pas, ou ne pouvaient pas, créer une version de leur application pour macOS. La principale raison étant que l’on compte aujourd’hui bien plus d’utilisateurs dans le monde sous Windows que sous macOS. Les applications les plus populaires, par contre, se doivent d’être présentes sur ses deux plates-formes.

Aujourd’hui, avec les puces Apple Silicon, la situation est plus complexe encore, les développeurs devant désormais envisager l’architecture ARM, mais la bonne nouvelle, c’est que l’on y vient, lentement, mais sûrement. Si vous êtes utilisatrice ou utilisateur de Discord, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que l’entreprise propose d’ores-et-déjà une version bêta de son application, une version conçue nativement pour les Mac dotés d’une puce M1.

À l’heure actuelle, l’application Discord peut tout à fait fonctionner sur les Mac avec une telle puce, mais l’opération s’effectue via l’outil d’Apple Rosetta 2. L’application est fonctionnelle, certes, mais le fait d’avoir une application native serait bien mieux. En effet, cela permettrait d’avoir un logiciel créé avec le hardware de la machine en question, ce qui permet non seulement d’obtenir des performances plus élevées, mais aussi d’être plus efficient – de moins puiser dans la batterie – et de profiter au mieux de la puce M1.

Nul ne sait aujourd’hui quand la version finale de cette application native pour les puces Apple Silicon sera proposée au grand public. Alors, à moins que vous soyez prêt(e) à tester la version bêta, il va falloir prendre votre mal en patience, comme tout le monde ou presque.