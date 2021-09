Discord teste l’intégration de YouTube sur sa plate-forme

Discord teste l'intégration de YouTube dans ses canaux, avec la possibilité de regarder ensemble des vidéos.

Discord intègre déjà un grand nombre de bots. Ceux-ci sont utiles pour des choses très variées, notamment pour informer les nouveaux arrivants quant aux règles en place sur tel ou serveur. Certains de ces bots ont aussi des fonctions purement récréatives, si l’on peut dire, permettant de jouer et même de jouer de la musique hébergée sur YouTube à la demande des utilisateurs. Mais, très certainement pour des raisons de licence, YouTube en a fait fermer la plupart. Discord et YouTube travaillent aujourd’hui main dans la main.

Discord teste l’intégration de YouTube dans ses canaux

Il y a en effet de bonnes nouvelles sur ce point. Bien que les bots en question aient cessé de fonctionner, il semblerait que Discord et YouTube aient travaillé ensemble. Selon un rapport de The Verge, les deux entreprises ont testé l’intégration de YouTube directement dans l’application. Cette nouvelle intégration permet de proposer une fonctionnalité “Regarder ensemble” qui, comme son nom l’indique, offrira aux utilisateurs d’un même canal la possibilité de regarder des vidéos YouTube ensemble.

avec la possibilité de regarder ensemble des vidéos

Selon l’article de The Verge, c’est un projet sur lequel Discord et YouTube travaillent depuis maintenant un an, mais à cause du retrait récent des bots, la priorité a été revue en conséquence. C’est en tous les cas une fonctionnalité plutôt sympathique et qui pourrait offrir une meilleure alternative au partage d’écran existant. Cette fonction permettra aussi apparemment à celui qui diffuse d’activer un bouton pour laisser les autres spectateurs contrôler la lecture. Parfait pour mettre en pause au moment d’une pause pipi impromptue.

Nul ne sait vraiment à l’heure actuelle quand cette fonctionnalité sera déployée mais elle serait déjà en test sur certains serveurs triés sur le volet. La bêta devrait s’étendre dans les semaines à venir, et si le planning est respecté, elle pourrait être disponible à tous les utilisateurs d’ici à la fin du mois d’octobre.