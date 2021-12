Discord teste les canaux protégés par abonnement payant

Discord teste un accès premium sur ses canaux pour offrir aux créateurs une nouvelle source de revenus et créer des communautés exclusives.

Discord est un service gratuit à utiliser. Tout le monde peut créer son propre serveur et les gens peuvent le rejoindre. Cela étant dit, dans un futur plus ou moins proche, Discord pourrait permettre aux utilisateurs de créer des canaux protégés derrière un abonnement payant. Autrement dit, seuls celles et ceux qui sont abonnés, et donc qui paient, pourraient accéder à ces canaux, créant de fait une sorte de plate-forme exclusive.

Le problème avec les serveurs et canaux gratuits, c’est que tout le monde, et n’importe qui, si l’on peut dire, peut rejoindre. Si vous souhaitez créer une communauté exclusive, les canaux payants pourraient être une bonne manière de procéder. Cela viendra aider les créateurs à trouver une source alternative de revenus, dans la mesure où ils peuvent créer des canaux avec différentes offres d’abonnement pour bénéficier de différents avantages, le cas échéant.

Selon le communiqué officiel de Discord, “Avec les abonnements premium, les créateurs et les administrateurs de communautés auront la possibilité de mettre en place des verrous payants sur tout ou partie de leur serveur. C’était l’une des demandes les plus fréquentes des créateurs et nous commençons déjà à voir certains utilisateurs de notre communauté proposer ce genre d’expérience via des services tiers.”

La fonctionnalité est actuellement en cours de test, tout le monde ne peut pas encore en profiter, mais il y a fort à parier que, si tout se passe bien, Discord l’ouvrira à tous les utilisateurs de sa plate-forme. Discord est déjà utilisé par des créateurs très différents, dans des domaines très variés, comme sur YouTube et Twitch, pour créer une plate-forme alternative pour leurs fans et abonnés payants, pour qu’ils puissent se retrouver et échanger. Cette nouvelle fonctionnalité serait une bonne manière pour les créateurs de générer de nouveaux revenus.