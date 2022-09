Discord révolutionne les conversations en ligne avec… des forums

Discord officialise ses canaux de forum, les plus jeunes vont pouvoir découvrir ce concept de conversation.

La messagerie a énormément évoluée avec les années. Depuis les emblématiques SMS, nous avons connu tout un tas de concepts et de services bien différents pour arriver aujourd’hui à cette hégémonie de la messagerie instantanée. Peut-on encore la réinventer ? Peut-on aller plus loin ? Discord y réfléchit toujours sérieusement et selon le géant, cela pourrait passer par… les forums.

Discord officialise ses canaux de forum

Discord, le service de messagerie sociale qui a aidé à dire adieu aux si traditionnels forums, voudrait aujourd’hui les ramener à la vie. Tout récemment, l’entreprise a officialisé les canaux de forum, lesquels sont, eh bien, exactement ce que vous pouvez imaginer : un espace dédié aux conversations posées et réfléchies, si l’on peut dire, loin du rythme effréné d’un canal normal. Vous les retrouverez juste dessous ces derniers. À la création d’un forum, vous pourrez restreindre la permission de publication et définir des directives pour orienter les conversations. Le système est aussi compatible avec Discord AutoMod, pour nettoyer plus facilement les contenus. Une aide bienvenue quand on sait que la modération a toujours été l’inconvénient des forums.

Les plus jeunes vont pouvoir découvrir ce concept de conversation

S’il est assez sympathique de voir le concept de forum revenir à la vie, il est aussi assez drôle de voir Discord expliciter le concept même aux utilisateurs les plus jeunes. Ces derniers ne savent pas qu’à une époque pas si lointaine, nous pouvions nous acharner sur la touche rafraîchir (F5) pour recharger les pages et découvrir les dernières réponses à telle ou telle conversation. Discord a souvent été assimilé à un descendant d’IRC, sur lequel on aurait greffé un système de discussion vocale en temps réel. Il est finalement assez logique, dans ce sens, que le service nous replonge aussi à la belle époque des forums.