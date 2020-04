Discord réduit le bruit dans ses appels vocaux

Discord est une plate-forme de messagerie presque incontournable pour les amateurs de jeux vidéo. Et pas uniquement. Elle propose notamment des services vocaux et vidéo très aboutis. Le vocal devrait s'améliorer encore avec la nouvelle bêta.

Les appels vocaux sont très importants en cette période de crise sanitaire. Face au Covid-19, nombre de gouvernements ont pris la décision de confiner leurs habitants. Distanciation sociale oblige, on se rabat sur le téléphone et Internet pour garder le contact avec ses proches. Tous les services de communication sont plus sollicités que d’ordinaire. C’est le cas de la plate-forme Discord, très populaire chez les joueurs. Aujourd’hui, le service annonce une nouveauté très bienvenue concernant la qualité du son.

Discord travaille à réduire les bruits parasites en vocal

Travailler, ou jouer, avec le son de ses collègues ou coéquipiers est très sympathique. Très efficace aussi. Encore faut-il que la qualité soit au rendez-vous. Mais vous pouvez avoir une très bonne connexion, si le moindre bruit extérieur perturbateur se fait entendre dans vos oreilles ou celles des autres participants, cela peut être très dérangeant. Discord déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité de réduction de bruit en version bêta. Comme son nom l’indique, celle-ci vise à supprimer les bruits parasites pour que vous n’entendiez que les voix des participants.

Une fonctionnalité encore en bêta mais très prometteuse

Ainsi, vous devriez donc pouvoir dire adieu aux bruits des switches mécaniques du clavier, aux klaxons et autres bruits de la rue à côté, voire même aux bruits incessants de vos enfants qui vivent le confinement comme ils peuvent coincés comme vous entre quatre murs. Discord précise aussi que cette technologie, que l’on doit à Krisp, fonctionne entièrement en local et ne partage aucune donnée avec qui que ce soit. Le développement de cette fonctionnalité de suppression de bruit est encore très récent et une version pour les smartphones est en cours. Discord a encore beaucoup de travail avant de pouvoir quitter cette phase de bêta mais vos oreilles seront reconnaissantes.