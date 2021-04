Discord met fin aux négociations avec plusieurs prétendants pour un éventuel rachat

Le logiciel propriétaire gratuit de VoIP et de messagerie instantanée n'est plus à vendre.

Malgré l’intérêt de quatre entreprises, dont Microsoft avec une offre de dix milliards de dollars, Discord a décidé de mettre fin aux négociations concernant une revente et envisage désormais de relancer son introduction en bourse afin que de nouveaux investisseurs injectent des fonds dans la plateforme de discussion qui a évincé Skype, Mumble ou Teamspeak. Valorisée à sept milliards de dollars depuis décembre dernier, la start-up américaine a doublé sa base d’utilisateurs actifs mensuels d’environ 140 millions principalement grâce à la pandémie de coronavirus, tout en générant 130 millions de dollars de revenus en 2020 contre près de 45 millions de dollars en 2019.

Dans une démarche qui pourrait faciliter une introduction en bourse, Discord a engagé le mois dernier son premier directeur financier, Tomasz Marcinkowski, un ancien cadre de Pinterest. Bien que Discord ne soit pas une société de jeux vidéo, nombre de ses utilisateurs l’utilisent pour communiquer entre eux tout en jouant à des jeux, et plusieurs entreprises liées à l’industrie sont entrées en bourse l’année dernière comme Roblox, Playtika et Unity Software.

Pourquoi Microsoft voulait racheter Discord ?

Microsoft est à la recherche d’acquisitions qui lui permettraient de toucher davantage de consommateurs. Un accord avec Discord aurait permis à la firme de Redmond d’étendre sa présence dans les réseaux sociaux au-delà de LinkedIn et de ce qu’elle a développé par le biais de son activité de jeux vidéo Xbox. Les utilisateurs de Discord affirment que la plateforme offre des fonctionnalités plus attrayantes, comme un son de meilleure qualité, que les services de chat concurrents, y compris même ceux de Xbox et de Skype, dont Microsoft est également propriétaire.