Discord : la messagerie instantanée permet de lier un compte PlayStation Network

La connexion à un compte PlayStation Network est progressivement mise en place pour les utilisateurs de Discord.

Après plusieurs mois d’attente, l’affichage des activités PS5 et PS4 sur Discord est désormais possible : “Nous déployons progressivement la possibilité de lier votre compte PSN depuis Discord et d’afficher votre activité de jeu PS5 et PS4 dans votre profil utilisateur ! Si vous avez déjà connecté votre compte Discord à un autre service qui vous permet d’afficher votre activité, cela fonctionne de la même manière chez nous (…) Vous pouvez même choisir d’afficher votre identifiant en ligne PlayStation Network sur votre profil afin que vos amis Discord puissent vous ajouter et vous suivre. C’est particulièrement utile pour savoir si votre ami joue actuellement à un jeu qui prend en charge le cross-play sur une autre plateforme.”

PlayStation x Discord We’re gradually rolling out the ability to link your PlayStation Network account to share what games you’re playing. Learn how to connect your account here: https://t.co/Jbgx7zWEVW pic.twitter.com/mZFxOwjlVS — Discord (@discord) January 31, 2022

Lier un compte PSN à Discord, le tutoriel