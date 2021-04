Discord fait marche arrière quant au bannissement du contenu NSFW sur iOS

Sur iOS, Discord avait récemment déployé une mise à jour empêchant les utilisateurs d'accéder à des serveurs estampillés NSFW. Un bannissement que la plate-forme annule aujourd'hui.

Discord est une plate-forme qui a le vent en poupe. Il est logique, nécessaire, même, qu’elle teste des choses. Et dans le même temps, elle doit se plier aux directives d’Apple et Google si elle veut continuer d’exister sur les deux stores d’applications les plus populaires. Sur iOS, Discord avait récemment décidé d’empêcher les utilisateurs d’accéder au contenu NSFW. Une décision sur laquelle la plate-forme revient aujourd’hui.

Discord fait marche arrière concernant le bannissement du NSFW sur iOS

La semaine dernière, Discord annonçait que les utilisateurs iOS ne pourraient plus accéder aux serveurs NSFW sur leurs appareils mobiles via l’application. Cette décision semblait assez logiquement avoir été prise face aux directives de l’Apple App Store qui affirment que les applications proposant certains types de contenus (dont le NSFW) peuvent se voir supprimées de l’App Store.

Ou plutôt, la plate-forme affine les conditions du bannissement

Cela étant dit, il semblerait que Discord ait depuis lors décidé de changer son fusil d’épaule. En effet, si l’on en croit les nouvelles directives de la plate-forme, ce bannissement ne s’applique désormais qu’aux serveurs qui proposent spécifiquement du contenu pornographique. Cela signifie qu’un serveur peut tout à fait proposer du contenu NSFW et tant que ce dernier n’est pas pornographique par nature, il restera accessible aux utilisateurs iOS.

Contacté par nos confrères de Gizmodo US, la plate-forme transmettait le communiqué suivant : “notre objectif a toujours été de faire de Discord un endroit sûr, particulièrement pour nos plus jeunes utilisateurs. La semaine dernière, nous avons introduit des contrôles supplémentaires pour s’assurer que les mineurs ne soient pas exposés à du contenu inapproprié pour eux selon les directives de l’App Store. Nous réalisons que la communauté avait beaucoup de questions à ce sujet et nous voulions clarifier notre position, notamment quant aux serveurs qui seraient ou non affectés.”

Ceci étant dit, certains utilisateurs ont fait remarquer, à juste titre, que des applications comme Reddit permettent le contenu NSFW en donnant aux utilisateurs la possibilité de l’afficher ou non via le site web. Certains ont suggéré que Discord pourrait implémenter le même genre de fonctionnalité pour ses services. Ce pourrait en effet être une alternative tout à fait viable. À suivre !