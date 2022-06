Discord ajoute ajoute enfin un chat texte dans les canaux vocaux

Discord intègre enfin le chat texte dans les canaux vocaux, une nouveauté qui devrait plaire à nombre d'utilisateurs.

Le chat audio de Discord a plus d’une fois était une expérience relativement confuse pour les utilisateurs, dans la mesure où il est impossible d’écrire du texte dans un canal vocal, il faut souvent basculer entre les canaux pour partager un lien ou un GIF sympa. Aujourd’hui, la plate-forme introduit enfin une petite dose de clarté.

Le service permet de saisir du texte dans les canaux vocaux sur toutes les plates-formes. Chaque canal inclut désormais une section dédiée dans laquelle vous pouvez taper ce que vous voulez. Et vous n’avez pas à rejoindre l’appel pour participer.

Les canaux vocaux ont désormais les mêmes permissions que les canaux texte normaux, les modérateurs peuvent limiter l’envoi de messages, stickers et autre contenu. Les avantages des serveurs “boostés”, comme les envois de fichiers volumineux, sont, eux aussi, accessibles sur les canaux vocaux.

La fonctionnalité est par ailleurs gratuite pour tous les serveurs. Elle est disponible dès à présent pour les serveurs qui ont le status “Communauté”, autrement dit, uniquement les serveurs à vocation privée, mais les administrateurs peuvent l’activer s’ils le souhaitent. Tous les serveurs auront cette option activée le 29 juin prochain.

Une nouveauté qui devrait plaire à nombre d’utilisateurs

Cette initiative de Discord devrait permettre de réduire la confusion, et la prolifération des canaux créés uniquement pour gérer le texte pour les utilisateurs vocaux. Il est assez surprenant, finalement, que ces canaux hybrides texte et voix n’aient pas existé avant. Cependant, cette nouveauté devrait être très bienvenue. De nombreux utilisateurs critiquaient la plate-forme parce qu’elle se concentrait trop sur les diffusions à la Clubhouse, les abonnements Premium et autres fonctionnalités allant bien au-delà du cœur de Discord, à savoir le gaming. Avec le chat texte dans les canaux vocaux, Discord revient à ses premières amours.