Disclaimer : Apple TV+ s’offre Alfonso Cuaron et Cate Blanchett pour un thriller psychologique

Le réalisateur mexicain Alfonso Cuaron va adapter le roman Disclaimer de Renee Knight en série télévisée pour Apple TV+.

Dans Disclaimer, Cate Blanchett (Robin Hood, he Monuments Men, Cinderella) incarnera Catherine Ravenscroft, une journaliste documentariste de télévision prospère et respectée, dont le travail s’est construit en révélant les transgressions cachées d’institutions longtemps respectées. Lorsqu’un roman intrigant écrit par un veuf, joué par Kevin Kline (The Conspirator, Darling Companion, Beauty and the Beast), apparaît sur sa table de chevet, elle est horrifiée de réaliser qu’elle est un personnage clé dans une histoire qu’elle espérait enterrée depuis longtemps dans le passé. Une histoire qui révèle son plus sombre secret. Un secret qu’elle pensait être le sien.

Alfonso Cuarón is reuniting with Emmanuel Lubezki for "Disclaimer," a thriller series starring Cate Blanchett and Kevin Kline at Apple. Lubezki will serve as director of photography alongside Bruno Delbonnel. https://t.co/9C2gX226WJ — Variety (@Variety) December 1, 2021

Par le biais d’Esperanto Filmoj, Alfonso Cuaron (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Children of Men, Roma) écrira, réalisera et produira tous les épisodes de la série télévisée qui seront diffusés en exclusivité sur la plateforme de streaming Apple TV+. Anonymous Content sera également de la partie. Emmanuel Lubezki (Gravity), lauréat d’un Oscar, et Bruno Delbonnel, nominé pour un Oscar (The Tragedy of Macbeth), seront les directeurs de la photographie du projet. L’auteur Renee Knight est co-producteur exécutif, tandis que Cate Blanchett est productrice exécutive.