Digits, les premiers NFT éco-responsables d’Ubisoft

Les Digits d'Ubisoft sont des NFT représentant des éléments cosmétiques uniques issus des licences de l'éditeur français.

Ubisoft se lance dans les NFT avec le Digit. Celui se présente sous la forme d’un objet de collection unique avec une véritable valeur utilitaire qui comporte son propre numéro de série, visible par tous dans un jeu, et qui garde indéfiniment la trace de ses propriétaires successifs, permettant aux joueurs de devenir partie intégrante de l’histoire d’une licence. Les premiers sont adossés à Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (version PC via Ubisoft Connect), d’autres suivront dès l’année prochaine. Il faut avoir au minimum atteint le niveau 5 d’XP dans l’open world militariste et être âgé d’au moins 18 ans pour mettre la main sur ses Non-Fungible Tokens en éditions limitées.

Ubisoft Quartz, la plateforme pour acheter des Digits

Pour commercialiser les premiers NFT éco-responsables et jouables dans AAA, la plateforme Ubisoft Quartz s’appuie sur Tezos, une blockchain fonctionnant sur un mécanisme de consensus à preuve d’enjeu, dit « Proof-of-Stake », dont le fonctionnement consomme considérablement moins d’énergie que les blockchains de première génération telles que le Bitcoin ou l’Ethereum.

“Nos recherches nous ont amenés à comprendre comment l’approche décentralisée de la blockchain pouvait faire des joueurs des acteurs à part entière de leur expérience virtuelle, en leur redonnant le contrôle sur la valeur qu’ils créent à travers le temps qu’ils passent en jeu, les objets qu’ils y achètent ou leur contribution, et ce d’une façon durable pour notre industrie“, explique Nicolas Pouard, vice-président du Lab d’Innovation Stratégique d’Ubisoft. “La plateforme Ubisoft Quartz est la première étape de notre vision ambitieuse pour le développement d’un véritable métavers. Une vision qui nous a poussés à dépasser les limitations inhérentes aux blockchains de première génération, notamment en matière de scalabilité et de consommation d’énergie“. Didier Genevois, directeur technique blockchain chez Ubisoft, rajoute : “L’efficacité énergétique est une condition essentielle pour que la blockchain puisse être utilisée par des millions de joueurs. Nous avons choisi Tezos en raison de son réseau basé sur le mécanisme de Proof-of-Stake et de son leadership en matière de NFT éco-responsables. Une transaction sur Tezos utilise la même quantité d’énergie que le streaming de 30 secondes de vidéo, alors que la génération précédente de réseaux blockchain pouvait consommer une énergie équivalente à un an de streaming en continu. Cette faible empreinte carbone signifie que nos développeurs et nos joueurs peuvent se concentrer sur l’innovation sans transiger sur l’impact environnemental.“