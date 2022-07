Digital Extremes dévoile Soulframe, un MMO fantasy free-to-play

Digital Extremes dévoile son projet jeu, Soulframe, un MMO free-to-play dans un monde fantasy très prometteur.

Après presque dix années de travail sur Warframe et plus de cinq ans depuis l’annulation de son plus récent projet en date, Digital Extremes travaille sur un nouveau jeu. Le studio a tout récemment annoncé Soulframe, un MMO free-to-play dans un monde fantasy. En plus d’un teaser pour le moins énigmatique, Digital Extremes n’a partagé que très peu de détails concernant ce futur jeu.

Digital Extremes dévoile son projet jeu, Soulframe

Dans une interview donnée à The Washinton Post, le directeur créatif Geoff Crookes déclarait que le jeu puisait notamment son inspiration de L’Histoire Sans Fin et Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki. Comme ce dernier, Soulframe ira explorer ce qui se passe lorsque l’Homme entre en collision avec la Nature. “Le concept [dans Soulframe], c’est que le monde lui-même est un peu en colère contre ce qui lui a été fait, et les fondations qui le soutiennent sont en plein changement”, expliquait Geoff Crookes à The Post. “Alors il y aura un certain procéduralisme dans les réseaux de caves et de crevasses et sous le monde extérieur.”

Un MMO free-to-play dans un monde fantasy très prometteur

D’un point de vue du gameplay, Soulframe se concentre principalement sur le combat de mélée “lent et lourd”. Malgré la présence du terme “Soul” dans le titre, Geoff Crookes déclarait que son équipe n’avait pas pensé un Soulslike lorsqu’elle a commencé à travailler sur le projet, bien qu’il soit depuis lors devenu impossible d’ignorer le dernier chef-d’œuvre en date de FromSoftware. “Elden Ring a évidemment été un sujet de conversation, peut-être en ce qui concerne la caméra, peut-être au sujet de son excellent rythme de combat”, expliquait le codirecteur Steve Sinclair. “Et vous savez, qu’ils aillent se faire voir, parce que, purée, [Elden Ring] était absolument fantastique.”

Soulframe n’a pas encore de date de sortie, et Geoff Crookes comme Steve Sinclair ont bien précisé que le jeu était encore au début de son développement, mais comme avec Warframe, Digital Extremes a l’intention d’impliquer la communauté dans le processus de création. Attendez-vous donc à découvrir de fréquents livestreams Twitch. De plus, certains fans auront certainement l’occasion de profiter d’un accès anticipé dans quelques mois.