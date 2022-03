Different Tales prépare une expérience immersive et bienveillante pour Focus Entertainment

Focus Entertainment annonce un partenariat avec Different Tales, spécialiste des jeux d'aventure textuelle à l'ancienne.

Fondé par d’anciens développeurs de CD Projekt RED ayant principalement travaillés sur la licence The Witcher, le studio indépendant polonais Different Tales est à l’origine de Wanderlust : Travel Stories, Wanderlust : Transsiberian et Werewolf : Heart of the Forest. Encore inconnu, le projet projet de Different Tales édité par Focus Entertainment invitera les joueurs dans une expérience immersive et bienveillante, où ils exploreront des thématiques universelles dont leur propre sensibilité.

Focus Entertainment is pleased to announce a new partnership with the incredible team at @differenttales. We are thrilled to team up to bring you a new immersive and emotional experience! More info: https://t.co/R4r747nzmd pic.twitter.com/SnJmc8tg04 — Focus Entertainment (@Focus_entmt) March 24, 2022

“Depuis le début nous considérons Focus Entertainment comme le partenaire idéal, de part un socle de valeurs que nous partageons“, annonce Jakub Radkowski, membre du conseil d’administration de Different Tales. “Les équipes de Focus Entertainment font preuve d’un réel souci du détails, apportant une attention particulière à tous les aspects de notre projet, dont la narration qui est un élément extrêmement important à nos yeux. Leur engagement quotidien nous confirme que l’apport de Focus Entertainment nous permettra d’offrir une expérience de jeu bien meilleure que si nous l’avions auto-publié“. Yves Le Yaouanq, chief content officer de Focus Entertainment, ajoute : “Plus qu’un partenariat, c’est une rencontre avec l’équipe de Different Tales, autour de valeurs communes, porteuses d’espoir. Une vision, soutenue par l’excellence narrative, déjà démontrée dans les précédents jeux du studio et de ses talents. C’est cet esprit collectif, que l’on retrouve dans cette collaboration, où aux enjeux actuels de notre monde répond le sens du merveilleux, à savoir comment construire et reconstruire, être acteur de ce changement au sein même d’une communauté. À la fois tranche de vie et simulation, cette croisée des fleuves offre aux joueurs un mélange unique de narration, crafting et stratégie, entre émotions et réflexion. Notre rencontre avec Different Tales était dès lors évidente.”

Les trailers des jeux de Different Tales