DICE annonce le départ du directeur de la conception de Battlefield 2042

Fawzi Mesmar déserte l'équipe de conception de Battlefield et quitte DICE.

Alors que Battlefield 2042 n’est pas le succès espéré par l’éditeur américain Electronic Arts (des notes moyennes dans la presse et un record d’évaluations négatives sur Steam), DICE se sépare de Fawzi Mesmar via un commun accord : “Il quitte notre studio à la fin de la semaine. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets“. Ce dernier n’est pas le seul à faire ses valises puisque que le journaliste et insider Tom Henderson annonce que de nombreux départs sont à prévoir d’ici les prochaines semaines, même si un recrutement intensif est en cours de préparation.

#Battlefield2042 Head of Design is leaving DICE. VGC EXCLUSIVE: https://t.co/KJO5EIQoKl — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 24, 2021

Le départ de Fawzi Mesmar (Atlus, Gameloft, Enish, King) est motivé par une nouvelle étape dans sa carrière au sein de l’industrie vidéoludique : “Ce fut un plaisir absolu de servir au sein des meilleures équipes de conception de la galaxie. L’incroyable travail que vous faites continue de m’inspirer chaque jour. Merci de m’avoir fait confiance, j’espère ne pas vous avoir déçu. On m’a fait une offre que je ne pouvais pas refuser dans une autre société qui a eu la gentillesse de m’attendre jusqu’à ce que nous ayons livré Battlefield 2042. C’était super important pour moi d’être ici avec l’équipe alors que nous atteignons cette étape historique. Alors qu’Oskar Gabrielson, directeur général du studio, et moi-même avons discuté de mes plans de succession depuis un certain temps – et ils seront annoncés en temps voulu – nous avons choisi de retarder cette communication jusqu’après le lancement pour garder l’attention – à juste titre – sur le jeu sur lequel nous avons mis une quantité monumentale d’efforts.”

Des patchs et encore des patchs pour améliorer Battlefield 2042

DICE a récemment fourni des détails sur ses plans pour les améliorations futures de Battlefield 2042, ainsi que des détails sur le deuxième patch majeur prévu pour cette semaine : “Nous ne pourrions pas être plus passionnés par ce jeu et nous allons le soutenir et le faire évoluer pour les années à venir. Nous avons confirmé au moins deux mises à jour majeures du jeu dans les semaines à venir, et nous communiquerons régulièrement sur les changements que nous apportons, ainsi que sur le nouveau contenu. Les équipes à travers le monde travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour faire évoluer le jeu et lui apporter des améliorations.“