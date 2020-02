Diablo IV prendra en charge les manettes sur PC

Maintenant que l'existence du jeu a été officialisée, Blizzard Entertainment se doit de donner aux fans des informations de temps à autre sur ce nouvel opus. C'est le cas aujourd'hui. Nous apprenons ainsi que la version PC sera compatible avec les manettes.

L’année dernière, Blizzard annonçait officiellement Diablo IV, le dernier opus en date de la célèbre licence Diablo. Contrairement à Diablo 3 pour lequel la version PC est sortie avant les versions console, le studio américain a révélé que les versions PC et consoles étaient cette fois développées côte à côte. Il faut donc s’attendre à ce que toutes les plates-formes puissent en profiter en même temps. Et il semblerait que la version PC puisse se jouer à la manette, si c’est ainsi que vous aimez jouer.

Sur PC, Diablo IV sera aussi jouable à la manette

Selon un communiqué de Blizzard, “nous voulions donner aux joueurs la possibilité de passer d’une option à l’autre librement, alors notre interface avait besoin d’être suffisamment uniformisée pour que ces changements d’accessoire se passent sans le moindre accroc. Une interface utilisateur unifiée signifie aussi que nos mises en page sont davantage cadrées pour faciliter la navigation, mais cela ne sera pas nécessairement synonyme d’interactions totalement identiques.”

Un pas de plus vers le jeu cross-platform ?

Diablo était à l’origine un jeu de type RPG hack ‘n’ slash, largement basé sur le clic. Lorsque Diablo 3 est arrivé sur console, Blizzard a du repenser ses mécaniques pour être parfaitement jouable à la manette. La majorité des critiques de Diablo 3 pour console ont été très positives. Il n’est donc pas très surprenant d’apprendre que le studio souhaite offrir une expérience similaire aux joueurs PC en leur permettant de jouer à la manette s’ils le souhaitent. Au final, ce sera évidemment au joueur de décider s’il veut jouer à la manette ou avec le traditionnel combo clavier/souris mais au moins l’option existera. Et cette décision est tout à fait censée. Il y a quelque temps, Blizzard déclarait faire son possible pour offrir un jour le cross-platform à tous les fans. En prenant en charge la manette, c’est un pas de plus effectué vers cet objectif…