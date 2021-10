Diablo IV : Joe Shely remplace Luis Barriga au poste de game director

La direction du développement Diablo IV est désormais dans les mains de Joe Shely.

Le game director de Diablo IV a décidé de se présenter auprès des fans : “J’ai travaillé comme responsable de la conception de ce jeu de rôle et d’action en monde ouvert et sombre depuis le début. C’est pourquoi je suis honoré de poursuivre la vision de Diablo IV en tant que nouveau directeur du jeu et aussi de représenter l’équipe qui s’investit pleinement dans la création de ce jeu. Comme beaucoup d’entre vous, notre équipe a dû faire face aux récents évènements. Bien des choses se sont passées depuis notre dernier article, et nous nous devons de perpétuer les valeurs auxquelles nous aspirons tout en poursuivant le développement de Diablo IV. Au cours des dernières années, nous avons réuni une équipe solide, mue par une passion incroyable pour Diablo IV, dont vous, les fans de Diablo, êtes un élément essentiel. Grâce à vos précieux commentaires, nous avons progressivement pu affiner et approfondir l’expérience de jeu. Bien que nous ayons encore du chemin à faire et qu’il y ait eu beaucoup de changement, notre engagement envers le jeu est inébranlable.”

🔥 Diablo IV Quarterly Update 🔥 Indulge in the soundscapes of Hell. 📜 https://t.co/FuWPMJBuM7 pic.twitter.com/nzndywn3g6 — Diablo (@Diablo) October 7, 2021

Joe Shely (The Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Mists of Pandaria, Reaper of Souls) se permet de faire un point sur la conception sonore de Diablo IV : “Le son est un élément parfois sous-estimé, alors qu’il joue un rôle fondamental dans la conception du jeu. Il sert à communiquer tout type d’informations : dégâts subis, confirmation que le jeu a bien pris en compte la pression d’un bouton ou encore intensité d’une séquence de combat… Essayez de désactiver le son lorsque vous jouez à Diablo, et vous constaterez que vos yeux doivent travailler beaucoup plus pour suivre l’action. Le son sert également à habiller le monde dans lequel vous évoluez. Il rythme les évènements de la campagne et souligne l’ambiance des différentes régions dans le but de vous transporter dans l’univers du jeu. Pendant que vous lisez l’article, je vous encourage à écouter les musiques d’ambiance du jeu et à prêter attention à leur effet sur votre rythme cardiaque et vos émotions. Pendant votre écoute, essayez également de fermer les yeux pour vous faire une meilleure idée de ce qui est communiqué. Créer l’univers sonore de Diablo repose sur l’art et la science… et parfois sur une boule de feu. Le superviseur du son, Kris Giampa, et son équipe ont des détails fascinants à partager sur le processus créatif lors de cette virée dans les coulisses. Nous espérons que ce rapport vous plaira et sommes impatients de lire vos réactions. Comme promis, notre prochain article couvrira les systèmes de fin de partie et les effets visuels. Cela fait un certain temps que nous n’avons pas parlé de systèmes, et nous nous réjouissons à l’idée de partager de nouvelles informations avec vous.”

Encore un départ chez Blizzard Entertainment

L’écrivain senior Robert Brooks a décidé de quitter Blizzard Entertainment et cela sembler lié à l’ambiance toxique, sexuel et sexiste qui était dans plus en plus présente au sein de l’éditeur américain : “Pendant près de dix ans, j’ai eu la chance de travailler aux côtés de certains des meilleurs concepteurs, artistes et sorciers techniques de l’univers. Je serai à jamais reconnaissant, tant à mes collègues qu’à la communauté, pour les innombrables bons souvenirs. Les deux derniers mois ont été douloureux. N’oubliez pas… les victimes portent ce fardeau seules depuis des années. Les abus, les brimades qui les poussent au silence, la perte de perspectives de carrière à cause des préjugés… Trop de choses ont été tolérées pendant bien trop longtemps. Croyez leurs histoires – d’abus ET de dissimulation. Signaler des incidents peut donner l’impression d’être confronté à un peloton d’exécution. Je pense que beaucoup de gens des RH ont ressenti la même chose en essayant de faire remonter les problèmes à leurs supérieurs. Un ouroboros d’horreur. J’ai de l’espoir pour l’avenir de Blizzard. Le talent avec lequel j’ai travaillé dans les différentes équipes est irréel. Ils pourraient faire des dix prochaines années les meilleures que l’entreprise ait jamais eues.“