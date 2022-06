Diablo IV arrive en 2023, avec les Nécromanciens et en monde ouvert

Diablo IV se laisse entrevoir, avec un monde ouvert plein de promesses.

Les fans de jeux vidéo, sans nécessairement approuver la méthode, sont habitués à attendre, encore et encore, la sortie de tel ou tel opus, qu’il s’agisse d’une suite d’une franchise culte ou d’une toute nouvelle licence. Les studios ont pris presque pour principe d’annoncer leurs nouveautés longtemps, très longtemps à l’avance. Et cela peut parfois frustrer énormément. Diablo IV est de ces jeux qui se font attendre. Mais aujourd’hui, les fans ont une idée un peu plus précise de sa date de sortie.

Diablo IV se laisse entrevoir

Dans la mesure où Microsoft sera “bientôt” le nouveau propriétaire de Blizzard Activision, l’on s’attendait à une annonce concernant Diablo durant le grand Summer Game Fest. Et si l’on savait qu’une suite directe allait arriver depuis novembre 2019, nous n’avions pas vraiment d’autres informations à nous mettre sous la dent, si ce n’est que le jeu avait été reporté à une date inconnue. Aujourd’hui, nous savons au moins qu’il arrivera dans le courant de l’année 2023.

Les développeurs promettent un style différent de Diablo, avec une exploration en monde ouvert, une personnalisation des personnages plus poussée et ce qui ressemble à des styles de jeu très différents selon les capacités.

Avec un monde ouvert plein de promesses

Si les joueurs parviennent à nettoyer certaines zones de tous les monstres qui s’y trouvent, celles-ci deviendront parfaites pour faire du commerce et tout ce qui n’a pas à voir avec lesdits monstres. Attendez-vous aussi à trouver des zones spécifiques pour les duels PvP ainsi qu’un système de difficulté adaptative dans lequel les joueurs les plus talentueux seront marqués dans ce monde ouvert.

Pour celles et ceux qui ne sont pas convaincus par Diablo Immortal, ce Diablo IV sera très, très attendu. Il n’y a pas eu de nouveau jeu Diablo depuis 10 ans. Si vous avez attendu tout ce temps et êtes impatient de découvrir ce nouvel opus, sachez que les pré-inscriptions pour la bêta sont ouvertes ici.