Diablo Immortal : plus de 8 millions de téléchargements et 24 millions de dollars de revenus

Diablo Immortal dévoile quelques chiffres intéressants. Le succès semble au rendez-vous malgré la controverse.

Lancer un jeu vidéo n’est pas chose aisée, a fortiori sur mobile. Le marché est très complexe. Connaître le succès nécessite de prendre en compte de nombreux aspects. Avoir une licence culte est une première étape. Avoir une licence comme Diablo facilite grandement les choses, évidemment. Ceci étant dit, on peut s’appeler Blizzard, proposer un nouveau jeu comme Diablo Immortal et susciter une vive controverse au sein de la communauté. Pourtant, les chiffres sont, à l’heure actuelle, bons, et même très bons.

Diablo Immortal dévoile quelques chiffres intéressants

Deux semaines seulement après sa sortie, le Diablo Immortal de Blizzard a permis au studio de générer pas moins de 24 millions de dollars de revenus, si l’on en croit les données d’Appmagic. Dans son estimation partagée à GameDev Reports, la société spécialisée explique que le jeu free-to-play a été téléchargé environ 8,5 millions de fois sur cette même période de temps, avec 26 % des téléchargements provenant des États-Unis. Une grande part des revenus de Diablo Immortal provient aussi des États-Unis. À ce jour, les joueurs américains ont contribué à hauteur de 44 %.

Le succès semble au rendez-vous malgré la controverse

Pour replacer le succès financier du jeu dans le contexte, Hearthstone, le seul autre jeu mobile de Blizzard sur le marché actuellement avait permis de générer environ 5 millions de dollars en mai dernier. Malgré la vive controverse concernant le système de monétisation du jeu, il ne fait aucun doute que personne ne s’attendait à ce que le jeu soit un échec. À la place, l’inquiétude de nombreux fans était plutôt que Diablo Immortal rencontrât un tel succès que le studio a tenu à expliciter publiquement comment il compte monétiser ses jeux à venir.

À l’heure d’écrire ces lignes, cette crainte semble infondée. Le directeur général de la licence Diablo Rod Fergusson a récemment déclaré que Diablo IV proposerait des mécaniques de monétisation bien différentes d’Immortal. “Pour être tout à fait clair, D4 est un jeu plein tarif conçu pour les publics PC/PS/Xbox”, tweetait-il après la récente conférence de présentation de Microsoft au Summer Game Fest. Dans le même temps, Blizzard annonçait cette semaine que Overwatch 2 allait se débarraser des loot boxes.