Diablo Immortal n’a pas été annulé par Blizzard Entertainment

Le développement de Diablo Immortal sur iOS et Android est toujours en cours.

Annoncé durant la BlizzCon 2018 de l’éditeur américain Blizzard Entertainment sous les moqueries et les huées des fans, Diablo Immortal, un MMORPG produit en collaboration avec NetEase, se fait discret pour mieux surprendre les joueurs. Pour rassurer ceux qui pourraient s’inquiéter de l’état d’avancement de ce nouvel épisode destiné aux smartphones, Adam Fletcher, community development lead sur la licence, a confirmé que le projet n’a pas été annulé suite aux mauvais retours, mais qu’il faut savoir être patient : “Il est toujours en développement. L’alpha arrivera avant la bêta. Les jeux prennent un certain temps et les plannings évoluent toujours lorsque le public apprend leur annonce, ainsi que la taille de son équipe, sa portée, sa vision, etc. Il sera prêt quand il sera prêt. L’équipe fait un travail remarquable sur le jeu.”

Un trailer pour Diablo Immortal

L’histoire de Diablo Immortal se déroule entre Diablo 2 et Diablo 3. La Pierre-Monde est certes réduite en morceaux, mais ses fragments corrompus renferment encore une grande puissance. Une puissance que les sbires de Diablo comptent recueillir pour permettre le retour de leur maître, le seigneur de la Terreur. L’archange Tyrael est supposé mort et l’humanité doit assumer les conséquences de ses actes. Des fragments de la Pierre-Monde corrompue pourrissent les terres et font resurgir d’antiques démons désireux de capter la puissance de la pierre et de l’utiliser pour contrôler l’humanité.