Diablo Immortal : les étonnantes explications de Wyatt Cheng sur les microtransactions

Le game director Wyatt Cheng estime que certains aspects négatifs de Diablo Immortal sont basés sur des informations erronées.

Que cela soit sur PC ou mobiles (iOS/Android), Diablo Immortal propose aux joueurs d’utiliser de l’argent réel pour tenter d’acquérir de puissantes gemmes légendaires, l’un des trois piliers de progression avec l’équipement ordinaire et le niveau d’XP, qui peut être utilisé pour améliorer un personnage dans le post-game. Il a été précisé que les gemmes légendaires de plus haut niveau ne peuvent actuellement pas être gagnées par les joueurs qui ne les paient pas avec de l’argent réel, et il a été estimé que l’amélioration complète d’un personnage après le jeu coûterait jusqu’à 110.000 dollars de gemmes. Et les joueurs ne peuvent même pas acheter des gemmes légendaires. Au lieu de cela, elles sont obtenues à partir des écussons légendaires, qui sont des lootboxes.

Amid criticism of Diablo Immortal’s approach to microtransactions, the game’s director has suggested that some negativity around the game has been “based on misinformation”.https://t.co/3mxPgu7pXK pic.twitter.com/YFVOGRQOTl — VGC (@VGC_News) June 6, 2022

Les fans n’ont donc pas hésité à exprimer leur colère face à cette manière de faire surtout quand l’éditeur américain Blizzard Entertainment affirmait qu’il n’y aurait aucun moyen d’acquérir de puissants équipements ou de monter en grade avec de l’argent. Sans doute dépassé par les événements, Wyatt Cheng a voulu se défendre face à l’attaque de certains joueurs sur les réseaux, mais les réponses sont… lunaires : “King ne justifie pas de faire payer 100 dollars pour un paquet de vies dans Candy Crush, pourquoi devrions-nous ressentir le besoin de s’excuser pour un jeu qui a coûté plus de 50 millions de dollars et six ans à réaliser ? (…) Je n’aime pas que les informations soient trompeuses. Il y a une différence entre les joueurs qui aiment ou n’aiment pas un jeu en fonction de ses mérites (ce que je peux accepter, tous les jeux ne conviennent pas à tout le monde) et ceux qui aiment ou n’aiment pas un jeu en fonction de la désinformation qui l’entoure.”

Diablo Immortal en vidéo

La négativité qui entoure ce nouvel opus a fait que Diablo Immortal a été la cible d’un review bombing sur Metacritic. Son score utilisateur n’est que de 0,7, soit le troisième plus mauvais score de l’histoire de Blizzard.