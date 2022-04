Diablo Immortal : le premier jeu mobile de la licence sortira aussi sur PC

Les héros de Sanctuaire vont pouvoir combattre ensemble, quelle que soit la plateforme, et alterner entre jeu mobile et jeu sur PC en toute simplicité.

Pour la première fois dans l’histoire de la licence, Diablo Immortal proposera une expérience sociale inédite au sein d’un MMOARPG. Les joueurs se partageront un monde gigantesque lors de leurs pérégrinations à travers Sanctuaire et pourront former des troupes de guerre pouvant compter jusqu’à huit membres afin de relever des défis de groupe corsés tels que des affrontements contre les boss du reliquaire infernal. Il leur sera également possible de rejoindre des clans composés d’un maximum de 150 membres afin de remporter des hauts faits spécifiques. Un système JcJ solide sera également présent. Enfin, dans le cadre du cycle du Conflit, les fans auront la possibilité de s’unir dans une guerre perpétuelle entre factions. Les meilleurs éléments du serveur se verront remettre la Couronne éternelle pour prendre la tête des Immortels, ce qui les obligera à défendre en permanence leur titre dans une série de modes, notamment des affrontements brutaux à 1 contre 30.

🔥 📱 ➡️ 🖥️ 🔥 Learn more about the process of bringing Diablo Immortal from mobile to PC. 📜 https://t.co/vItoN7zdqo pic.twitter.com/OWzKs1FJPM — Diablo Immortal (@DiabloImmortal) April 25, 2022

“Préparez-vous à massacrer les démons des Enfers dans le plus vaste Diablo que Blizzard ait jamais sorti“, a déclaré Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment. “Étant donné qu’il s’agit de notre premier jeu conçu spécialement pour mobile, nous tenions à proposer une expérience digne de la franchise. Nous avons donc effectué nombre de tests, intégré de nombreux changements basés sur les commentaires reçus, afin de créer un jeu que nous sommes impatients de partager avec la communauté. Nous avons hâte de vous faire découvrir ce nouvel opus de la série Diablo, et de vous rejoindre à Sanctuaire.”

Un trailer pour Diablo Immortal

L’histoire de Diablo Immortal se déroule entre Diablo II et Diablo III. Alors que le Seigneur de la damnation Skarn amène le chaos avec lui, le sort de Sanctuaire repose entre les mains d’un barbare, d’un croisé, d’un chasseur de démons, d’un moine, d’un nécromancien ou d’un sorcier. Un voyage à travers huit zones inédites permettra de découvrir la ville de Ouestmarche, mais également rencontrer et faire équipe avec de nouveaux personnages et d’autres plus familiers, dont le célèbre Deckard Cain, dans une vaste quête visant à retrouver les morceaux de la Pierre-Monde corrompue avant que les forces des Enfers ne les rassemblent pour servir leurs sombres desseins.

Diablo Immortal sera disponible le 2 juin prochain sur iOS et Android. La version PC (Windows) profitera d’une bêta via Battle.net à la même période. A noter que le titre développé par Blizzard Entertainment et NetEase sera accessible gratuitement et proposera des achats intégrés facultatifs.