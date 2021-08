Diablo Immortal est malheureusement reporté à 2022

Blizzard reporte le lancement de son Diablo Immortal, le jeu est désormais attendu pour le premier semestre 2022.

Blizzard dispose dans son catalogue d’un certain nombre de licences bien connues. C’est le cas de Diablo, que le studio compte bien exploiter autant que faire se peut, notamment grâce à Diablo Immortal, sur mobile. Malheureusement, il semble que la genèse du titre soit plus compliquée que prévu. Le jeu vient en effet d’être reporté à 2022.

Fin 2020, Blizzard annonçait que Diablo Immortal était en alpha technique. Cela pouvait laisser entendre que la sortie approchait mais le studio préférait prendre les devants assez rapidement en déclarant que le titre ne sortirait qu’en 2021. Et aujourd’hui, on apprend que cette date de 2021 ne sera pas tenue, le jeu ayant été reporté à 2022.

Le jeu est désormais attendu pour le premier semestre 2022

Selon le communiqué de Blizzard, “suite aux retours des participants à l’alpha fermée, notre équipe peaufine encore les fonctionnalités principales et de fin de jeu. Par exemple, nous travaillons sur le contenu PvP comme le Cycle of Strife pour le rendre plus accessible, tout comme le contenu de PvE en fin de jeu comme le Helliquary pour le rendre plus engageant. Nous travaillons aussi sur la prise en charge des manettes pour celles et ceux qui veulent jouer à notre jeu d’une autre manière.”

Et d’ajouter : “Cependant, ces changements et d’autres opportunités d’améliorer l’expérience de jeu ne pourront être réalisés dans la fenêtre de 2021 que nous avions précédemment annoncée. Le jeu est désormais prévu pour le premier semestre 2022, ce qui nous permettra d’intégrer des améliorations substantielles à l’ensemble du jeu.”

Blizzard est connu pour reporter ses jeux pour proposer quelque chose de très abouti, ce n’est donc pas vraiment une surprise. Cela étant dit, dans la mesure où la toute première annonce de ce Diablo Immortal date de 2018, et avec un Diablo 4 qui devrait être lancé dans les années à venir, l’on peut se demander si ce nouveau report aura un impact sur la popularité du jeu. Quoi qu’il en soit, si vous souhaitiez jouer à ce ce jeu, il va falloir patienter encore.