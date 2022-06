Diablo Immortal est injouable sur les smartphones Samsung avec puce Exynos

Diablo Immortal injouable sur les smartphones Samsung équipés d'un processeur maison Exynos.

Le marché du jeu vidéo mobile est très fourni. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets aussi, avec des promesses plus ou moins importantes envers les joueurs. Comme sur les autres plates-formes, il y a des petits jeux et des AAA, entre autre. Diablo Immortal fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Et le lancement d’un tel jeu se fait rarement sans le moindre couac.

Diablo Immortal injouable sur les smartphones Samsung

Presque quatre ans après avoir annoncé le jeu, Blizzard a enfin lancé son très attendu Diablo Immortal sur Android, iOS et PC il y a quelques jours. Et peu après ce lancement, qui a eu lieu un jour plus tôt que prévu sur mobile, de nombreux joueurs disposant d’un smartphone Samsung ont publié des messages sur Reddit et d’autres forums pour se plaindre de plusieurs problèmes techniques. Sur certains appareils du géant sud-coréen équipés de puce maison Exynos, Diablo Immortal est injouable. L’un des plus gros soucis étant que les textures ne se chargent pas correctement.

équipés d’un processeur maison Exynos

“Nous enquêtons sur les problèmes que les utilisateurs rencontrent avec certains appareils Samsung Galayx qui utilisent des puces Exynos”, expliquaient un porte-parole de Blizzard dans un commentaire Reddit repéré par SamMobile. “À l’heure actuelle, nous pourrions désactiver les téléchargements pour ces appareils spécifiques, le temps de corriger le souci. Nos excuses pour tout cela, nous travaillons aussi vite que possible sur un correctif, lequel sera disponible très rapidement.”

Parmi la liste des appareils concernés, on trouve d’anciens modèles, comme les Galaxy S10, Note 10 et A51 5G, mais aussi des modèles très récents, comme le Galaxy S22, avec le même problème de textures. Si vous avez un appareil doté d’un processeur Qualcomm, vous pouvez télécharger et jouer à ce jeu sans aucun souci. Vous pouvez vérifier la puce présente sur votre smartphone en vous rendant dans la section “À propos du téléphone” dans les paramètres d’Android.