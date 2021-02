Diablo II : Resurrected est officiel

Cette nuit démarrait la grand messe annuelle organisée par Blizzard Entertainment pour faire ses plus grandes annonces. Dans un format particulier, le studio a notamment officialisé l'arrivée prochaine de Diablo II : Resurrected.

Blizzard Entertainment ne pouvait passer une année sans organiser sa traditionnelle BlizzCon, pas même avec une crise sanitaire empêchant les grands rassemblant. Alors dans ce contexte particulier, le studio avait opté pour une BlizzConline, dans un format totalement en ligne donc. L’occasion pour les fans de voir officialisé un projet très attendu, le Diablo II : Resurrected.

Blizzard officialise Diablo II : Resurrected

Il y a quelques années, les créateurs originaux de Diablo se disaient convaincus que Blizzard ne réaliserait pas de remake/remaster de Diablo II. Ceci parce qu’ils expliquaient avoir perdu énormément d’élements, graphiques notamment, du jeu – une bête perte de sauvegarde à l’époque -, ce qui signifiait que le studio devrait pratiquement tout refaire de zéro s’il voulait proposer une nouvelle version de ce jeu culte.

Des graphismes largement modernisés et un framerate revu à la hausse

Cela étant dit, une récente rumeur laissait entendre qu’un tel remaster verrait effectivement le jour et il s’avère aujourd’hui que cette rumeur avait vu juste. En effet, durant la BlizzConline, Blizzard a officialisé ce Diablo II : Resurrected. Il s’agit d’un remaster du jeu Diablo II sorti en 2000, soit il y a 21 ans tout de même.

Et comme vous pouvez le voir dans la courte vidéo de présentation ci-dessous, les graphismes ont été largement améliorés, pour donner l’apparence d’un jeu moderne, très proche finalement de son successeur Diablo III. Il semblerait aussi que Blizzard ait tenu à augmenter le framerate parce que le gameplay semble très fluide dans la vidéo, ce qui est évidemment une bonne chose.

Cette version de Diablo II sera lancée sur un grand nombre de plates-formes : PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series S et X et il sera aussi possible de sauvegarder sa progression entre les plates-formes. À noter aussi, le jeu inclura l’extension Lord of Terror. Malheureusement, pour l’heure, aucune date de disponibilité pour ce Diablo II : Resurrected mais il devrait arriver avant la fin de cette année 2021. À suivre !