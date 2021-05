Diablo : Blizzard Entertainment poursuit Fox Media pour l’utilisation de la marque

Fox Media a déposé une demande d’enregistrement du terme “Diablo” en tant que marque pour HouseBroken, une série animée dont le lancement est prévu d’ici la fin du mois et qui met en scène un chien de thérapie aidant d’autres animaux, dont un certain… Diablo. La demande de la Fox couvre spécifiquement l’utilisation du nom sur la verrerie, la vaisselle, les brosses à dents, les boîtes à biscuits, les lunch boxes et les bols pour animaux, entre autres, ainsi que sur la nourriture et les friandises pour animaux.

Blizzard Entertainment has filed a notice of opposition against Fox over the registration of the term Diablo as a trademarkhttps://t.co/2ukfUjFlk4

— GamesIndustry (@GIBiz) May 4, 2021