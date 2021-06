Apprendre l'existence d'un projet de jeu vidéo, c'est bien. Avoir une date de lancement, c'est encore mieux. Diablo 2 : Resurrected sortira le 23 septembre prochain.

Diablo fait partie de ces jeux absolument cultes qu’il faut avoir essayés au moins une fois dans sa vie, si tant est que l’on soit fan de jeux vidéo, bien évidemment. Les fans étaient heureux d’apprendre l’existence du projet Diablo 2 : Resurrected. Et voilà que nous avons aujourd’hui une date de disponibilité.

Diablo 2 : Resurrected s’offre une date de sortie

Après avoir proposé une version alpha technique pour Diablo 2 : Resurrected il y a quelques mois, Blizzard vient d’annoncer la date de disponibilité de cette version très attendue durant l’E3 2021. Celles et ceux qui s’impatientent déjà de mettre leurs mains dessus seront certainement intéressés d’apprendre que le jeu sortira le 23 septembre prochain.

Rendez-vous le 23 septembre prochain

Diablo 2 : Resurrected sera jouable sur un grand nombre de plates-formes, parmi lesquelles les PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et même la Nintendo Switch. De quoi combler un maximum de joueurs. Blizzard devrait par ailleurs proposer une bêta en multijoueur en août. De quoi donner un joli avant-goût aux plus curieux et/ou aux plus pressés.

Les joueurs qui ont précommandé le jeu auront un accès anticipé à cette bêta, un cadeau sympathique pour récompenser les fans de la première heure. Ceci étant dit, cette version bêta ne permettra de jouer que cinq classes – Amazone, Druide, Barbare, Paladin et Sorcière -. Le nécromancien et l’assassin devront attendre la sortie du jeu complet.

Et dans la mesure où Diablo 2 : Resurrected est basé sur un vieux jeu, celui-ci est proposé au tarif de 39,99 € – contre l’habituel 59,99 € pour la plupart des jeux AAA -. Cela étant dit, il y a aussi un pack Diablo Prime Evil Collection, à 59,99 €, qui inclut Diablo 3 Eternal Collection ainsi que certains cosmétiques pour Diablo 3.