Diablo 2 : Resurrected ne ressuscitera pas le multijoueur en LAN

Pas de multijoueur LAN pour le très attendu Diablo 2 : Resurrected, ainsi en a décidé Blizzard, dommage pour les plus nostalgiques.

Il y a quelques années seulement, lorsque le haut débit n’était pas encore démocratisé, jouer à plusieurs à un jeu vidéo sur PR nécessitait de se rendre chez l’un des joueurs avec son ordinateur, portable ou non, et de mettre en place un réseau LAN. Les temps ont changé, certes, les LAN n’existent presque plus que pour les tournois de eSport mais c’est une ambiance que de nombreux joueurs aimeraient retrouver, par pure nostalgie.

Pas de multijoueur LAN dans Diablo 2 : Resurrected

Malheureusement, et ce n’est pas vraiment surprenant, Blizzard a révélé que pour Diablo 2 : Resurrected, un titre très attendu par les fans du jeu original, le multijoueur en LAN ne serait pas de la partie. Selon la page d’aide dédiée, “la prise en charge du TCP/IP ne sera pas disponible dans la bêta à venir ni dans la version finale. Après en avoir beaucoup discuté, nous avons pris la décision de ne plus proposer cette fonctionnalité, nous avons identifié de potentiels risques de sécurité et nous nous engageons à protéger l’expérience de nos joueurs.”

Ainsi en a décidé Blizzard, dommage pour les plus nostalgiques

Comme dit précédemment, cela n’a rien de très surprenant. Cette manière de jouer est de plus en plus décriée. Les débits de nos connexions à Internet sont de plus en plus élevés et les entreprises, opérateurs et autres, investissent grandement dans les infrastructures de leurs propres réseaux. Cela permet aussi d’avoir davantage de contrôle sur les jeux, de se débarrasser des tricheurs – ou tout du moins de les limiter au maximum -, etc. Il n’est donc plus vraiment logique de maintenir ce vieux standard du multijoueur.

Diablo 2 : Resurrected fut annoncé il y a quelques mois, il devrait être disponible le 23 septembre prochain. Blizzard avait annoncé qu’une bêta en accès anticipé démarrerait le 13 août pour celles et ceux qui ont précommandé le jeu. Une bêta ouverte verra, quant à elle, le jour le 20 août. Encore un peu de patience si vous souhaitez (re)découvrir ce jeu culte.