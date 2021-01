Diablo 2 : le retour de la rumeur d’un remake

Parmi les jeux vidéo, certains sont vraiment cultes. Des titres que l'on adore refaire, ou que l'on rêverait avoir droit à un remake. Les jeux Diablo sont très certainement de cette liste.

Dans la grande famille des jeux vidéo, il y en a certains que l’on oublie facilement et d’autres qui traversent les années, des titres que l’on se plait à refaire, encore et encore. La saga Diablo de Blizzard Entertainment – comme bon nombre des titres de son catalogue d’ailleurs – fait clairement partie de cette catégorie. Diablo 2, plus précisément, gagnerait à avoir droit à un remake.

Le remake de Diablo 2 refait parler de lui

Activision Blizzard a récemment annoncé la fusion de Vicarious Visions, l’un de ses studios de développement, dans Blizzard, à qui l’on doit des jeux aussi populaires que Warcraft et Diablo. Aujourd’hui, il semblerait que l’un des projets sur lesquels l’équipe travaillera sera un remake de Diablo 2.

Il faut préciser que ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de ce projet. En mai 2020 déjà, un rapport suggérait qu’un remake de Diablo 2 était en préparation. Aujourd’hui, c’est un article de Bloomberg qui vient corroborer cette information. Il semblerait par ailleurs que ce remake soit désormais la responsabilité de la Team 3 de Blizzard, à qui l’on devra le très attendu Diablo IV.

Le projet serait bel et bien d’actualité

Le rapport affirme aussi qu’avant que Vicarious Visions ne soit intégré à Blizzard, le studio prêtait déjà son aide à la Team 3 sur dans ce travail de remake de Diablo 2. Le développement original de ce remake était supervisé par la Team 1, qui a réalisé Warcraft III : Reforged, mais l’équipe a depuis été dissoute, ce qui explique pourquoi le remake du remake de Diablo 2 a été confié à la Team 3.

Ceci étant dit, en 2019, les créateurs de Diablo confiaient qu’ils ne pensaient pas qu’un remake de Diablo 2 était possible. En effet, les disques durs contenant une grande partie du code source et des éléments graphiques avaient été perdus. Autrement dit, si remake il devait y avoir, Blizzard devrait tout reconstruire, ou presque.

Blizzard n’a rien confirmé officiellement sur le sujet mais si cette information est avérée, nul doute que les fans de Diablo seront plus qu’impatients de découvrir ce remake. D’autant plus que, en termes de contenu, ils seront service avec Diablo Immortal et Diablo IV.