Dexter va faire son retour à l’automne 2021

Le tueur en série Dexter prépare la sortie de sa retraite avec le sourire.

Créée par James Manor Jr, la série télévisée Dexter a été diffusée pendant huit saisons entre 2006 et 2013 sur la chaine américaine Showtime. Le drame policier acclamé est centré sur Dexter Morgan, un expert médico-légal en analyse de traces de sang pour la Miami Metro Police, qui mène une double vie en tant que tueur en série de meurtriers ayant échappé à la justice, et dont il a lui-même établi la culpabilité. Alors qu’elle s’est terminée de manière controversée pour de nombreux fans, avec un Dexter partant vivre dans les bois afin de s’isoler – comme une pénitence pour ses actes et leurs conséquences – il semble que sa tentative de changement de style de vie n’ait finalement pas eu lieu…

Un teaser pour la nouvelle saison de Dexter

La scène de la courte vidéo se déroule dans un extérieur boisé, hivernal, de nuit, à travers la fenêtre d’une cabane. Hors champ, une voix étouffée appelle à l’aide, et Dexter sourit à la caméra, tandis que retentit la mélancolique “Don’t Let Me Be Misunderstood” de Nina Simone. Clyde Phillips (Houston Knights, Northstar, Get Real) revient en tant que showrunner pour la reprise de Dexter en série limitée de 10 épisodes, avec Michael C. Hall (Six Feet Under, Paycheck, Gamer), Clancy Brown (The Crown, Emergence, The Mandalorian) et David Magidoff (American Crime Story, Table Talk, Schooled) parmi ceux qui rejoignent le casting.