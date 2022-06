Devriez-vous installer Windows 10 LTSC ?

Windows 10 est un système d'exploitation fiable, mais qui a certains inconvénients. La version LTSC peut convenir à celles et ceux qui recherchent la stabilité avant tout.

Windows est le système d’exploitation qui équipe la plupart des ordinateurs des gens, mais cela ne veut pas dire qu’il est parfait. Windows 10 (et Windows 11) est préchargé avec nombre d’apps Microsoft comme Edge et Windows Media Player dont vous n’avez peut-être pas envie et certains paramètres de tracking activés par défaut. Il est aussi bien connu que les mises à jour viennent souvent casser la machine.

Qu’est-ce que Windows 10 LTSC ?

La plupart des gens pensent que la seule alternative est Linux ou alors passer à l’écosystème Mac, mais il y a une version de Windows 10 baptisée Windows 10 Enterprise LTSC qui est dépourvue des principaux inconvénients de l’OS principal et pourtant complètement stable et parfaitement compatible avec les apps et les processus Windows.

LTSC signifie “Long Term Servicing Channel”. C’est une version Enterprise plus légère de l’OS basée sur des versions spécifiques de Windows 10. Aucun extra. Pas d’applications préinstallées, pas d’assistant Cortana, pas de fonctionnalités exotiques comme l’onglet “News and Interest” que Microsoft a ajouté l’année dernière. Cette absence de fonctionnalités et apps supplémentaires vous laisse davantage d’espace sur le disque, davantage de ressources système, pour que votre PC se sente mieux. Et vous évitez aussi les mises à jour douteuses.

Quel est l’inconvénient de Windows 10 LTSC ?

Cette version a certains inconvénients. Tout d’abord, à moins que vous ayez déjà une clef Windows 10 Enterprise, il vous faudra en acheter une pour valider votre installation.

L’autre argument important contre l’utilisation de la version LSC, c’est que vous n’aurez pas les mises à jour majeures de Windows ; la version que vous installez restera la vôtre. Mais comme le précise cette discussion Reddit, c’est là tout l’intérêt : vous évitez les nouvelles fonctionnalités pour gagner un système plus stable.

Mais si vous voulez passer à une autre version LTSC (ou revenir à l’édition Home de Windows 10 ou 11), il vous faudra effectuer une réinstallation complète – et acheter une nouvelle clef chaque fois que vous voulez mettre à jour -. Fort heureusement, les versions LSTC ont toujours accès aux mises à jour de sécurité et corrections de bug, aucun souci de sécurité donc. Cela étant dit, les versions LTSC publiées après 2021 n’ont que cinq années de support, contre 10 ans pour les versions classiques.

Bien que techniquement pas faite pour le grand public, la version LTSC fonctionne parfaitement bien sur un ordinateur que vous utilisez au quotidien tant que vous êtes prêt(e) à vous passer des dernières fonctionnalités. Vous pouvez toujours vous connecter à internet, installer des apps tierces, jouer à des jeux et tout le reste.

Vous devrez installer quelques applications comme un lecteur media (VLC, par exemple), un traitement de texte et un navigateur web. La LTSC n’a pas non plus le Windows Store, mais vous pouvez le télécharger et l’installer. Vous devrez aussi parfois mettre à jour manuellement vos drivers.

Comment installer Windows 10 Enterprise LTSC

Si vous voulez essayer Windows 10 Enterprise LTSC, vous pouvez récupérer une version d’essai pendant 90 jours, mais il vous faudra une clef de produit valide pour activer l’OS une fois la période écoulée.

Voici comment procéder :