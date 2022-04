Devolver Digital : un bilan financier honorable pour un début en Bourse

Plusieurs mois après son introduction en bourse, l'éditeur américain Devolver Digital dévoile ses premiers résultats financiers.

Après une folle année 2020 malgré la crise sanitaire, le célèbre dénicheur de pépites indépendantes Devolver Digital doit désormais rendre des comptes de manière publique pour l’année 2021 suite à son entrée en bourse grâce à plusieurs investisseurs comme Sony Interactive Entertainment.

Une solide croissance du chiffre d’affaires normalisé à 98,2 millions de dollars, en hausse de 38 % par rapport à l’année précédente

La croissance de 2021 est due aux ventes robustes du back catalogue et au lancement réussi de huit nouveaux titres

Croissance rapide de l’EBITDA ajusté normalisé à 25,7 millions de dollars, une hausse de 63 % en glissement annuel

Amélioration constante des marges

Les marges brutes ont augmenté à 40%

Les marges d’EBITDA ajusté normalisé ont augmenté à 26%

L’augmentation des marges reflète les revenus élevés du back-catalogue et l’amélioration des nouveaux titres

Un bilan solide pour soutenir la stratégie de croissance

Trésorerie nette de 86,2 millions de dollars à la fin de l’année, suite à une introduction en bourse réussie en novembre 2021 et à une forte génération de trésorerie interne

La vente des droits d’édition de Fall Guys a encore renforcé le bilan

Nouvelle vie comme société cotée en bourse pour Devolver Digital

“2021 a été une année spéciale pour Devolver Digital, dont le point culminant a été notre introduction en bourse en novembre. Je tiens à remercier nos collaborateurs talentueux et la culture unique qu’ils ont bâtie au cours des 13 dernières années. Notre culture explique pourquoi de nombreux développeurs parmi les plus créatifs nous font confiance pour publier leurs titres“, déclare Harry Miller, président exécutif de Devolver Digital. “Elle explique également notre capacité à recruter les personnes les plus qualifiées et les plus engagées dans notre équipe. Je suis ravi que cela soit reconnu dans le secteur par les nombreuses récompenses et nominations de Devolver, notamment celle d’éditeur de l’année 2021, et les prix prestigieux décernés à des titres tels que Loop Hero, Inscryption et Death’s Door“. Douglas Morin, président-directeur général de Devolver Digital, ajoute : “Nous avons connu une année exceptionnelle. Félicitations à l’équipe, aux développeurs et à nos partenaires. Nous avons un pipeline sain et diversifié en termes de titres, de développeurs, de plateformes et de géographie pour 2022 et au-delà. Nous avons une bonne dynamique, une stratégie claire et éprouvée et une équipe exceptionnelle dotée d’une culture unique. Ensemble, ces éléments soutiennent notre confiance dans la poursuite des progrès en 2022.“