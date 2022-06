Devolver Digital organise un Direct le 10 juin, au moins quatre jeux devraient être dévoilés

Devolver Digital annonce un Direct le 10 juin. Pas moins de 4 jeux devraient être dévoilés.

Pour annoncer leurs futurs jeux ou pour donner des nouvelles sur les mises à jour de jeux existants, les studios ont pris l’habitude d’organiser des événements dédiés, ou de profiter d’événements pour toucher un public maximum et susciter l’intérêt du grand public. Certains sont devenus de vrais maîtres en la matière. Devolver Digital, par exemple, est rompu à l’exercice. Le studio organisera d’ailleurs un show le 10 juin.

Devolver Digital annonce un Direct le 10 juin

Est-il possible de caser un autre événement dédié au jeu vidéo dans les prochaines semaines ? Malgré un planning déjà bien chargé, il y a toujours de la place, semble-t-il. Devolver Digital vient d’ajouter une nouvelle date dans son calendrier de l’été. Les fans du studio et autres amateurs de jeux vidéo pourront suivre cette présentation en direct sur Twitch le 10 juin à partir de minuit. Si le trailer légèrement NSFW devait être une indication quelconque, il faut s’attendre à un show décalé comme Devolver en a l’habitude.

Pas moins de 4 jeux devraient être dévoilés

Cette fois, l’événement prend place durant un compte à rebours de 30 minutes avant l’une des présentations les plus attendues de l’été, lorsque le public est le plus hypé. En l’occurrence, ce Devolver Direct aura lieu quelques heures après l’un des plus gros événements de ce mois, à savoir le grand show du Summer Game Fest.

Ce Devolver Direct sera animée par une version mecha du développeur japonais Goichi Suda (alias Suda51), connu pour sa série No More Heroes. Les fans peuvent déjà s’attendre à pas moins de quatre annonces de nouveaux jeux. On peut aussi espérer découvrir un aperçu de Return to Monkey Island. Quoi qu’il en soit, ce sera encore une belle occasion pour les amateurs de jeux vidéo, avec de nouveaux jeux à ajouter sur leurs listes d’envie, très probablement.