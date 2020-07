Devolver Digital Direct : une conférence numérique est planifiée pour la semaine prochaine

L'éditeur américain Devolver Digital date son événement numérique.

Composé de révélations, de présentation de gameplay, d’annonces de dates de sortie et d’invités spéciaux venants de l’industrie vidéoludique et d’ailleurs, le Devolver Digital Direct se tiendra le 11 juillet prochain à partir de 21h sur Twitch et Steam : “Ersatz de conférence E3 ou champ d’honneur des rebelles de la scène indie, ne manquez pas l’immanquable. L’étonnante mauvaise utilisation du budget RP et marketing se terminera par quelques surprises ronflantes avec des démos immédiatement disponibles. Tout cela, bien évidemment à destination des masses niaisement béates, avides de découvrir Carrion, Disc Room et un jeu non annoncé. Peut-être qu’un titre supplémentaire fera aussi son apparition… mais comme on vit dans l’instant, qui vivra verra. Donc, mystère et boule de gomme comme disent les sages.”

Devolver Direct streaks toward the future's future on Saturday, July 11 at 12PM Pacific via @Twitch! #checkalook pic.twitter.com/xkDnaWsfGC — Devolver Digital (@devolverdigital) July 1, 2020

Il va encore falloir s’attendre à des moqueries visant les géants de l’industrie, mais également les joueurs et les médias comme en témoigne le teaser de Devolver Digital qui parodie totalement les Nintendo Direct de l’éditeur nippon. L’éditeur américain promet d’ailleurs de mettre une claque à un milieu pleutre et superfétatoire. Ambiance, ambiance. Certains regrettons les barbecues à l’air libre sur le parking du Convention Center de Los Angeles.

