Devil May Cry : plusieurs saisons pour la série animée de Netflix

Lors d’un entretien avec IGN, le producteur Adi Shankar a déclaré que les scripts, écrits en collaboration avec Alex Larsen (Yasuke), de la première saison pour la série animée Devil May Cry étaient terminés : “Ils sont géniaux. Je ne pourrais pas être plus excité… Je peux confirmer que Vergil est dedans, ainsi que Lady, et bien sûr Dante aussi. Je peux aussi confirmer que Chris Pratt ne donnera la voix à aucun des personnages… Toute l’équipe, tant du côté de la direction que du côté de la création, a été d’un soutien et d’une gentillesse incroyables. Hiroyuki Kobayashi a été merveilleux, c’est vraiment un plaisir de travailler avec Capcom. Leur bibliothèque de personnage ne ressemble à rien de ce qui a jamais été assemblé.”

The Devil May Cry anime's first eight episodes are written, and producer Adi Shankar is hoping for multiple seasons, confirming that Dante, Vergil, and Lady will appear. https://t.co/LPZT7wAWic

Also: he specifically confirmed Chris Pratt will not voice any characters. pic.twitter.com/sAwiXAtg5q

