Deviation Games : une collaboration avec Sony Interactive Entertainment pour créer une nouvelle licence

Une nouvelle licence PS5 est en développement chez Deviation Games.

Dave Anthony et Jason Blundell, deux vétérans de l’industrie vidéoludique et amis de toujours, se sont associés pour créer et codiriger Deviation Games, un nouveau studio indépendant qui développe une nouvelle franchise originale “révolutionnaire” sur PS5 grâce à l’aide financière de Sony Interactive Entertainment. Actuellement, plus d’une centaine de personnes venant de The Coalition, Arkane Studios, Treyarch Studios, Blizzard Entertainment, DICE ou encore Respawn Entertainment travaillent activement sur le projet, mais une nouvelle vague de recrutement est en cours : “Nous constituons une équipe de développeurs passionnés, créatifs et expérimentés pour affronter l’inconnu ! Nous aimons jouer à des jeux aussi bien que les créer, donc faire un foyer pour que les développeurs puissent créer le meilleur travail de leur carrière n’est pas seulement notre objectif… mais notre vocation.”

“Libérer la créativité et donner la liberté de construire quelque chose d’entièrement nouveau est un rêve devenu réalité“, déclare Dave Anthony, PDG de Deviation Games. “C’est un honneur de travailler avec Sony et toute son équipe. Leurs antécédents en matière de production de jeux primés de haute qualité sont inégalés, et nous ne pourrions pas être plus ravis de saisir l’opportunité d’élargir le portefeuille de PlayStation”. Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios, a une confiance totale dans ce nouveau studio : “Pour créer les meilleurs nouveaux jeux, rien ne peut remplacer le mariage du talent pur, de décennies d’expérience et de l’expérience avérée que Deviation apporte à la table. Nous sommes honorés de nous associer et d’investir dans des créatifs audacieux, conscients des défis que représentent la constitution d’équipes à partir de rien et le développement de nouvelles IP réussies. Nous sommes très enthousiastes quant à la vision créative que Deviation met en œuvre avec passion pour son premier projet original.”

Deviation Games dévoile son partenariat avec Sony Interactive Entertainment lors du Summer Game Fest 2021