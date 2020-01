Deux nouveaux jeux Silent Hill seraient en développement

Il y a plusieurs années, lorsque Hideo Kojima travaillait toujours chez Konami, il y avait un nouveau jeu Silent Hill en développement dans les studios. Malheureusement, le jeu n’a jamais été terminé et Hideo Kojima a depuis quitté l’entreprise. Nombreux furent ceux qui s’étaient alors interrogés sur le destin de cette franchise très appréciée. Il semblerait aujourd’hui que les nouvelles soient plutôt bonnes.

En effet, selon un tweet de Aesthetic Gamer, Konami aurait apparemment deux jeux Silent Hill en préparation. Le tweet laisse entendre qu’il y a environ deux ans, Konami aurait demandé à un certain nombre de développeurs leurs idées pour ramener cette licence à la vie. Et il semblerait aujourd’hui deux que candidats soient sérieusement envisagés. Aesthetic Games affirme que l’un des projets présenté à Konami était un reboot plutôt soft de la franchise tandis que l’autre opterait pour un style épisodique, à la manière d’un TellTale/Until Dawn.

Impossible de savoir si Konami cherchera à développer les deux simultanément, s’il n’en choisira qu’un ou même s’il oubliera les deux projets. Le tweet ajoute aussi qu’il y a une “grande chance” qu’au moins un des titres puisse être annoncé dès cette année. Là encore, ce ne sont que des rumeurs. À prendre avec des pincettes donc, mais si vous êtes fan de la licence, voilà une bonne nouvelle, assurément. De quoi se reprendre à espérer quelques soirées à se faire peur ! Espérons que Konami ira au bout de ces projets, ou de l’un des deux, à défaut, pour que l’on puisse se (re)plonger dans l’univers de Silent Hill.

