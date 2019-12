Deux nouveaux jeux Pokémon font leur apparition sur Facebook Gaming

Si vous aimez la licence Pokémon et les jeux vidéo, vous avez à votre disposition un certain nombre de titres avec lesquels passer du bon temps. Aujourd'hui, deux nouveaux titres débarquent sur Facebook Gaming, en exclusivité. Voici de quoi il s'agit.

Deux nouveaux jeux Pokémon viennent d’arriver sur la plate-forme Facebook Gaming. Il s’agit de Pokémon Tower Battle et Pokémon Medallion Battle. Le premier est un jeu façon Tetris qui voit s’affronter deux joueurs l’un contre l’autre. Le second est un jeu de cartes comme il en existe aujourd’hui un certain nombre. Présentation.

Pokémon Tower Battle, un jeu un-contre-un, disponible dès à présent sur Facebook Gaming

Pokémon Tower Battle est disponible à tout un chacun dans le monde entier. Deux joueurs s’affrontent. Chacun votre tour, vous faites tomber des Pokémon façon blocs de Tetris et il faut essayer de faire monter la tour le plus haut possible. Si la tour s’écroule ou si vos Pokémon tombent, vous perdez. Un gameplay extrêmement simple, un peu trop pour certains. Mais le communiqué de presse promet de nouvelles fonctionnalités à mesure que l’on joue : “Alors que les joueurs découvrent, attrapent et font évoluer des Pokémon rares, ils peuvent affronter leurs amis en temps réel ou se mesurer aux meilleurs joueurs. Cela peut faire penser à un simple jeu de puzzle avec une physique basique mais les choix stratégiques concernant la disposition et la manière de placer les Pokémon décideront des vrais maîtres du Tower Battle.”

Pokémon Medallion Battle, un jeu de cartes à collectionner, arrivera très prochainement

Pokémon Medallion Battle, de son côté, semble plus abouti, plus riche, mais il n’est pour l’heure disponible qu’aux Philippines. C’est un jeu de cartes à collectionner. Avec des Pokémon sous la forme de médaillons. On peut les faire évoluer, remporter des badges et compléter son Pokédex. De nouvelles créatures apparaîtront chaque mois, selon Variety. Selon divers captures d’écran, le jeu utilise un système de combat basé sur les éléments et propose même quelques fonctionnalités sociales. Les habitués de l’univers Pokémon ne devraient pas être trop perdus.

Les deux jeux ont été conçus avec la plate-forme Instant Games de Facebook. Voilà qui devrait attirer davantage de joueurs sur Facebook Gaming. Il y a quelques mois, nous découvrions un onglet dédié au gaming et aujourd’hui, Facebook revendique plus de 700 millions d’utilisateurs, qui jouent, qui regardent des vidéos de jeux ou qui participent à des groupes dédiés aux jeux vidéo. Plus récemment, Facebook rachetait la startup PlayGiga, spécialisée dans le cloud gaming.