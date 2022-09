Deux manières de lire un Snapchat sans envoyer d’accusé de lecture

Snapchat envoie des accusés de lecture pour informer l'expéditeur que son message a été lu. Il est cependant possible de contourner cette fonctionnalité. Explication.

Comme la plupart des apps de messagerie instantanée, Snapchat fait savoir à l’autre dès que vous lisez un message, et vice-versa. Cela signifie qu’à la seconde où vous ouvrez un snap, vous pouvez ressentir une certaine pression à répondre, même si vous ne savez pas quoi dire. Il peut pourtant être de bon ton de prendre le temps de réfléchir à sa réponse. Pouvoir ne pas envoyer cet accusé de lecture peut alors être intéressant.

Si cette fonctionnalité peut être contrôlée, comme avec iMessage, c’est très bien, mais c’est une exception très rare. La plupart du temps, il n’est pas possible de la désactiver. Il existe pourtant deux options de contournement pour ne pas envoyer les accusés de lecture sur Snapchat.

La meilleure méthode pour lire un snap sans envoyer l’accusé de lecture

La meilleure méthode pour lire un snap ne fonctionne malheureusement que pour les messages texte. Cela n’est pas possible avec les messages vidéo ou avec des images, bien qu’il existe toujours un moyen de vérifier ses messages sans alerter l’autre immédiatement. Cependant, cette méthode est simplement meilleure, parce qu’elle vous permet de lire les messages de vos proches sans que ceux-ci le sachent ; tandis que la seconde méthode ne vous offre qu’un répit temporaire, celle-ci vous permet de lire les messages autant que vous le souhaitez sans avertir l’expéditeur.

Pour commencer, ouvrez Snapchat et affichez la liste de vos conversations – ou tapotez sur l’icône des chats en bas de l’écran -. Ne tapotez sur la discussion que vous voudriez ouvrir. À la place, balayez lentement vers la droite sur la conversation en commençant par l’avatar de l’expéditeur. Si vous balayez autre part sur le chat, vous ne ferez qu’aller vers la carte. En balayant depuis l’avatar, cela va ouvrir la conversation. Balayez juste suffisamment pour lire le message, mais pas complètement. Tant que vous ne finalisez par le balayage vers la droite, Snapchat ne compte pas le message comme étant lu, vous offrant la possibilité de le lire autant que vous le voulez.

Il existe une méthode de contournement pour consulter tous les snaps sans le faire savoir, mais c’est une solution temporaire. Lorsque vous recevez un nouveau snap, passez votre téléphone en mode avion, pour vous assurer que le Wi-Fi comme la data soient désactivés. Même si vous n’êtes pas connecté(e), vous pourrez lire le snap parce que ce dernier est enregistré dans l’app.

Et puisque vous n’êtes pas connecté(e), Snapchat, qui renforce actuellement son contrôle parental, n’a aucun moyen d’alerter l’expéditeur que vous avez lu son message. Bien sûr, l’app le fera dès qu’elle en aura l’occasion. Autrement dit, si vous voulez reporter les choses le plus longtemps possible, quittez Snapchat avec le sélecteur d’app de votre téléphone avant de désactiver le mode avion. Votre téléphone va se reconnecter à internet, mais puisque Snapchat est complètement déchargé de la mémoire du téléphone, l’accusé de lecture ne sera pas envoyé.

Prenez tout votre temps pour répondre, mais gardez bien à l’esprit que la prochaine fois que vous ouvrirez l’app, celle-ci avertira l’expéditeur que vous avez lu ledit message.