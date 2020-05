Deux ex-responsables de l’Apple HomePod travaillent sur une enceinte connectée “révolutionnaire”

L'enceinte connectée est un appareil très demandé ces dernières années. Première porte, souvent, vers la domotique. Google et Amazon sont bien en place. Apple est arrivé tardivement, peinant toujours à trouver la bonne solution. Deux anciens employés rêvent d'autre chos

Nombreuses sont les startups américaines à aimer se canter d’avoir débauché des employés de la Silicon Valley. Certains noms sont évidemment plus prestigieux que d’autres. Le Financial Times rapporte aujourd’hui que l’ancienne légende du design chez Apple Christopher Stringer et l’ingénieur Afrooz Family utilisent aujourd’hui leur startup Syng pour concevoir un système d’enceinte “révolutionnaire”.

Ce nouvel appareil serait en concurrence directe avec l’Apple HomePod, bien sûr, mais aussi les appareils audio pour la maison de Sonos. Ces enceintes baptisées Cell offriraient un savant mélange du design de Christopher Stringer et des connaissances en ingénierie audio de Afrooz Family pour produire “un rendu audio immersif” dont le son serait “impossible à distinguer de la réalité”, selon le pitch monté pour les investisseurs. Ce genre de hype est très commun dans le monde des startups mais il faut reconnaître que les deux hommes ont une crédibilité certaine.

Christopher Stringer a dirigé les travaux de design de nombreux produits d’Apple, parmi lesquels le HomePod, l’Apple Watch et l’iPhone. Afrooz Family, quant à lui, était l’homme responsable du système de spatialisation audio permettant au HomePod d’ajuster le son selon la pièce qui l’entoure. L’enceinte d’Apple n’aurait pas cette capacité sans lui. La première enceinte Cell devrait arriver durant le dernier trimestre 2020 selon le Financial Times mais il est encore difficile de prédire l’impact de la pandémie de Covid-19 sur ce planning. Il pourrait en tous les cas s’agir ici de l’entreprise présentant le profil le plus élevé d’anciens employés Apple depuis la création de Nest – qui avait fondée par le père de l’iPod Tony Fadell et Matt Rogers, lequel fait d’ailleurs partie du conseil d’administration de Syng -. L’objectif maintenant pour Syng sera de parvenir à se démarquer sur un marché déjà bien fourni. Réponse dans quelques mois.