Destruction AllStars : une vague de nouveaux contenus pour se relancer

L'exclusivité PS5 de Lucid Games va se doter d'événements, de défis communautaires et des modes de jeu améliorés.

D’une durée de six semaines, les événements Rise, Unite et Survive de Destruction AllStars sur PS5 seront lancés respectivement le 22 juin prochain, le 10 août 2022 et le 28 septembre 2022 : “Ils sont basés sur un nouveau mode ou une liste de jeu, et s’accompagnent d’un Pass AllStar. Ces derniers renferment de nombreux éléments cosmétiques, ainsi que des récompenses monétaires vous permettant de faire briller vos AllStars de mille feux sur la piste. Ils contiennent également une série de défis à relever pour obtenir des récompenses variées, dont de la monnaie, de l’EXP et des objets cosmétiques inédits.”

Next week Destruction AllStars welcomes a fleet of new content, including events, game modes, plus tune ups to Blitz and more: https://t.co/rqRArfasio pic.twitter.com/4Nutr9Fapy — PlayStation (@PlayStation) June 16, 2022

Rise accueillera un premier défi communautaire qui incitera les joueurs à collaborer afin de déverrouiller des récompenses cosmétiques exclusives disponibles pour tous ainsi que le mode par équipe Tirs au but qui nécessite de faire preuve de réactivité pour marquer des points. A noter que le mode compétitif Blitz sera de retour tous les week-ends avec un système de saisons, un système de classement retravaillé et de nouvelles récompenses cosmétiques aussi prestigieuses qu’exclusives.

Un trailer pour le contenu saisonnier inédit de Destruction AllStars

Destruction AllStars sera disponible gratuitement dans les formules Extra et Premium du nouveau PlayStation Plus.

“Nous sommes donc heureux d’annoncer que toute personne ayant joué à Destruction AllStars avant le lancement du nouveau service PlayStation Plus recevra un pack des fondateurs en guise de remerciement. Cette récompense sera disponible gratuitement dans la boutique du jeu et contiendra des objets cosmétiques exclusifs qui vous permettront d’exposer au grand jour vos talents et votre expérience“, déclare George Rule, responsable marketing du studio britannique Lucid Games. “Tout ceci et bien d’autres choses viendront s’ajouter à l’important patch sorti en janvier dernier. Ce patch était incroyablement volumineux et nous avons retouché de nombreux systèmes fondamentaux, comme les collisions, l’optimisation du code réseau, les impacts et le comptage de points, afin de vous garantir une meilleure expérience de jeu. Nous avons également amélioré le rendu visuel et la jouabilité, grâce à un nouveau menu principal et des effets visuels inédits qui mettent l’accent sur vos actions dans l’arène, à savoir esquive, impact, double saut, tout y passe ! À ce propos, je dois avouer que ma modification préférée est la possibilité de faire un double saut à tout moment. L’objectif était avant tout de rééquilibrer les 17 AllStars, et cela a augmenté la fluidité et l’agilité permises dans l’arène.“