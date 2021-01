Destruction AllStars : une présentation des vedettes et des voitures

Les concurrents internationaux en lice pour le championnat de la Fédération Mondiale de Destruction partent à la rencontre des joueurs.

Lucid Games fait le point sur les héros, les légendes et les personnalités mondialement connues, aussi téméraires que charismatiques, qui veulent devenir le champion de la destruction dans Destruction AllStars, une exclusivité PS5 prévue pour février prochain.

Destruction au volant, rejoignez les AllStars

“Dominez dans Destruction AllStars, le phénomène global diffusé en prime-time, qui met en scène des vedettes et des voitures ! Maîtrisez l’art du combat à bord de bolides, avec le bon timing, la bonne tactique et les bonnes compétences, pour infliger des dégâts massifs, détruire et dévaster vos adversaires dans des arènes tout autour du monde. Cumulez les destructions au volant de votre bolide, ou bondissez dans les airs comme lors d’un parkour, en esquivant les attaques, en capturant d’autres bolides ou en utilisant vos compétences pour pulvériser vos adversaires. Provoquez suffisamment de chaos pour activer votre bolide héroïque AllStars et ses capacités spéciales. Pas moins de seize Destruction AllStars vous attendent pour une compétition qui mêle spectacle et démolition. Préparez-vous à une action effrénée dans des niveaux intenses, imprévisibles et explosifs, et combattez pour le titre de champion de la destruction. Il est temps de foncer, de bousculer et de détruire. À bientôt dans l’arène.”

Destruction AllStars et ses fonctionnalités sur PS5