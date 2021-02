Destruction AllStars : une bande-annonce et des astuces pour le jeu compétitif exclusif à la PS5

La PS5 de Sony débute l’année avec une nouvelle exclusivité pendant que la concurrence se repose et ne réagit pas. Destruction AllStars est un mélange de Destruction Derby et de Twisted Metal. Le but est tout simplement de défoncer les véhicules adverses dans des arènes avec style et en choisissant un des 16 AllStars du roster : “De nombreux casse-cous téméraires sont devenus de véritables maîtres en la matière grâce à leur talent, leur timing et leurs tactiques. Chaque compétition propose des objectifs et des cibles précis que vous devez atteindre en adaptant votre force, impact et vitesse de destruction.”

We want to thank everyone for all the love and support today! ❤️

This is only the beginning for #DestructionAllStars, with plenty of surprises in store for the year ahead! ✨ pic.twitter.com/3hga3wvO7x

— Lucid Games (@LucidGamesLtd) February 2, 2021