Destruction AllStars présente ses modes de jeu

Les différents modes de Destruction AllStars sont connus.

George Rule, responsable de la communauté de Lucid Games, fait un point sur les modes de jeu solo, en équipe avec l’IA ou en multijoueur en ligne avec des amis ou contre des rivaux qui seront présents dans Destruction AllStars sur PS5.

Carnage : Un mode deathmatch classique. Vous pouvez y jouer en solo et en équipe, et vous devez infliger autant de dégâts et détruire autant d’adversaires que possible dans le temps imparti. Le joueur qui a le score le plus élevé l’emporte. Ça semble familier, mais vous pouvez contrôler le chaos en équilibrant le temps passé à jouer le personnage et celui passé à jour dans un véhicule

Autornade : Tout s’articule autour du rapport risque-récompense. Gagnez des pièces détachées en endommageant vos adversaires et en les éliminant, et elles sont stockées dans votre véhicule. Sacrifiez votre véhicule en allant dans l’Autornade pour marquer des points. Vous revoilà à pied, et vous devez trouver un nouveau véhicule ou voler celui d’un adversaire pour marquer plus vite des points. Plus vous faites de dégâts, plus vous gagnez de pièces

Épargne : une version remaniée du “capturer et contrôler”. C’est un mode de jeu en équipe, et vous devez éliminer ou mettre K.-O. vos adversaires pour faire tomber des pièces au sol. Ramassez les pièces à pied et foncez à travers les véhicules pour rejoindre l’une des trois banques sur le terrain. Tenez-vous sur une banque pour déposer vos pièces et marquer des points pour votre équipe. La bataille consiste à savoir qui contrôle les banques : l’équipe qui a le plus de banques à la fin de la partie l’emporte

Rescapé : Vous devez faire en sorte de survivre alors que l’arène s’effondre sous vos roues. Éliminez vos adversaires en les poussant au bord de la carte, ou mettez-vous temporairement en sécurité sur les plateformes surélevées. Lorsque les joueurs sont éliminés ou mis K.-O., ils peuvent utiliser une vie pour revenir dans la partie. Et quand ils n’ont plus de vies, ils sont éliminés. Le gagnant est le dernier AllStar survivant

Les joueurs pourront également avoir accès à un mode entraînement, des séries de défis et des récompenses pour acheter des objets.

Le multijoueur compétitif de Destruction AllStars en vidéo

“Dominez dans Destruction AllStars, le phénomène global diffusé en prime-time, qui met en scène des vedettes et des voitures ! Maîtrisez l’art du combat à bord de bolides, avec le bon timing, la bonne tactique et les bonnes compétences, pour infliger des dégâts massifs, détruire et dévaster vos adversaires dans des arènes tout autour du monde. Cumulez les destructions au volant de votre bolide, ou bondissez dans les airs comme lors d’un parkour, en esquivant les attaques, en capturant d’autres bolides ou en utilisant vos compétences pour pulvériser vos adversaires. Provoquez suffisamment de chaos pour activer votre bolide héroïque AllStars et ses capacités spéciales.”

Destruction AllStars sortira sur PS5 d’ici février 2021. Les abonnés au PlayStation Plus pourront télécharger gratuitement la version numérique pendant deux mois.

Destruction AllStars et ses fonctionnalités sur PS5