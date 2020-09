Destruction AllStars : Lucid Games communique sur son jeu de bolides coopératif pour la PS5

Prévu pour novembre prochain en exclusivité sur PS5, Destruction AllStars va combiner stars et bolides dans un spectacle sportif d’envergure mondiale.

George Rule, responsable de la communication de Lucid Games, livre des informations inédites sur Destruction AllStars, une création originale (co-produite avec Wushu Studios) qui sortira en même temps que la PS5 d’ici la fin de l’année : “Devenez l’un des 16 AllStars et prenez le volant tandis que la foule rugit alors que vous vous envolez vers la victoire en semant la destruction autour de vous ! Saurez-vous maîtriser le chaos ? Foncez dans l’arène en solo ou avec vos coéquipiers et courez vers le bolide de votre choix, parmi un grand nombre de véhicules différents qui ont tous des caractéristiques différentes. Si vous avez sans doute des préférences en particulier, un véritable AllStar maîtrise tous les bolides ! Une fois derrière le volant, vous devrez vous adapter à la partie et à son développement. Foncer sur les bolides adverses inflige de lourds dégâts, mais un Impact au bon moment les détruira intégralement. Maîtrisez l’utilisation des Impacts pour détruire, esquiver et foncer vers la victoire. Lorsque votre véhicule est détruit, vous devez maîtriser des compétences très différentes en étant plongé dans l’action depuis une autre perspective. À pied, nos AllStars peuvent sembler très vulnérables, mais leurs talents athlétiques et leurs compétences héroïques leur permettent d’esquiver les attaques des adversaires, de capturer leurs bolides et d’infliger des tonnes de dégâts. L’arène a été conçue pour offrir un maximum de mobilité et d’action. Les bolides ont suffisamment de place pour foncer à la vitesse maximale, tandis que les AllStars à pied peuvent se réfugier temporairement sur des plateformes en hauteur. En utilisant leurs compétences de parkour, ils peuvent sauter, escalader, saisir et bondir, collecter des objets et attirer leurs adversaires dans des pièges mortels. Et tout cela se déroule dans la toute première minute de chaque partie. Si vous êtes assez féroce et que vous restez suffisamment dans l’action, vous aurez le droit d’utiliser les compétences ultimes d’un AllStar. La capacité d’un AllStar lui permet de prendre l’avantage sur ses concurrents, et son bolide héroïque peut totalement changer la donne d’une partie.”

Le roster de Destruction AllStars

Ultime Barricado (capacité : il devient invulnérable aux attaques, aussi bien des bolides que des personnages/ bolide : L’Undisputed, en activant son bouclier, il devient impossible à arrêter dans l’arène)

Shyft (capacité : grâce à une technologie de camouflage, il peut devenir invisible et capturer des bolides avant même que ses adversaires ne le remarquent)

Muna

Tw!nlkeR1ot (bolide : Mr Sparkles, il peut semer la destruction en infligeant encore plus de dégâts à chaque impact)

Xander

Ratu

SGT.Rescue

Hana (bolide : Sabre, il dispose d’une lame sur toute la longueur du bolide qui peut couper en deux ses adversaires)

Lupita (capacité : elle laisse derrière elle des traînées de feu qui infligent des dégâts aux bolides et mettent les personnages K.-O.)

Boxtop (capacité : il fait apparaître des colis qui renforcent ses coéquipiers et qui infligent des dégâts explosifs à ses adversaires)

Genesis (bolide : Callisto, il déclenche des fusées pour profiter d’un surcroît de vitesse et infliger des dégâts colossaux à ses adversaires)

Bluefang

Harmony

Jian

Angelo

Fuego

Destruction AllStars sera mis à jour régulièrement

En plus de proposer une édition numérique deluxe pour Destruction AllStars, avec notamment un skin de personnage légendaire et un skin de véhicule (The Crow pour Lupita), un emote de danse pour Lupita, quatre bannières, cinq avatars et 10.000 pièces AllStar, le studio britannique Lucid Games promet d’assurer un suivi régulier et complet pour cette exclusivité PS5 : “Après le lancement, nous ajouterons de nouveaux modes et des modifications incroyables aux modes existants. Nous ajouterons également de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à profiter au maximum de votre expérience Destruction AllStars. Et tous ces ajouts, vous y aurez accès gratuitement, pour vous offrir de nouvelles façons de jouer et de détruire vos adversaires.“