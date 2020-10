Destruction AllStars : la sortie sur PS5 est décalée de plusieurs mois

L'exclusivité de Lucid Games, Wushu Studios et Sony XDev va louper le lancement de la PS5.

Initialement prévu pour novembre prochain sur PS5, Destruction AllStars sortira finalement en février 2021. Pour s’excuser du retard, Pete Smith, directeur du développement de produits chez Sony Interactive Entertainment, annonce que ce titre first-party sera disponible gratuitement pendant deux mois pour les abonnés au PlayStation Plus : “Notre nouvelle licence est un jeu multijoueur fait pour vous mettre en compétition avec des joueurs en ligne du monde entier, c’est là son plus grand talent. Nous voulons que le plus grand nombre possible de personnes goûte au chaos sur la nouvelle console de Sony, et quelle meilleure façon de le faire que de fournir le jeu à nos membres PlayStation Plus ? La semaine prochaine, nous reviendrons avec une toute nouvelle bande-annonce et plus de détails sur le jeu. Vous saurez donc exactement à quoi vous attendre lorsque vous le téléchargerez via le PS+. Cette nouvelle peut être décevante pour certains d’entre vous qui auraient souhaité jouer au jeu dès son lancement, mais nous espérons que vous comprenez notre décision. Pour ceux d’entre vous qui ont déjà précommandé le jeu, que ce soit via le PlayStation Store, le site officiel PlayStation.com ou chez un revendeur, votre achat sera remboursé.”

Un trailer en 4K pour Destruction AllStars